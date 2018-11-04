مدرب شباب السعودية بعد الإنجاز الآسيوي: حققنا الهدف الثنائي.. وراهنت على العمار

الأحد، 04 نوفمبر 2018 - 18:37

كتب : FilGoal

منتخب السعودية للشباب

أشاد خالد العطوي المدير الفني لمنتخب المملكة العربية السعودية للشباب، بإنجاز التتويج بكأس الأمم الآسيوية للشباب.

السعودية هزمت كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف واحد في نهائي البطولة اليوم الأحد، بعد أن ضمنت التأهل لكأس العالم للشباب في بولندا بمجرد الوصول للمربع الذهبي. (طالع التفاصيل)

وقال العطوي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أخبرت اللاعبين بأهمية التأهل لكأس العالم، بجانب تحقيق إنجاز التتويج باللقب الآسيوي، وبالتالي فقد حققنا كل أهدافنا في إندونيسيا".

أخبار متعلقة
بالفيديو - بعد غياب 26 عاما.. شباب السعودية أبطال آسيا حصاد الجولة الثامنة من الدوري السعودي - الأهلي يلحق بـ النصر الخسارة الأولى.. والهلال يستغل الموقف حارس النصر السعودي يغيب 6 أسابيع بسبب ارتجاج في المخ النصر السعودي: تقارير إقالة المدرب خاطئة.. وإلى متى الانتقائية في استخدام الفيديو؟

مضيفا: "وصلنا إندونيسيا مبكرا، وحققنا المطلوب بالمغادرة كآخر منتخب فرقة كأس البطولة، كنت واثقا في قدرة اللاعبين على الفوز باللقب، وجميعهم كانوا على قدر المسؤولية".

واختتم مشيدا بـ تركي العمار نجم الفريق الذي سجل 4 أهداف في المسابقة، منها الهدف الأول في المباراة النهائية: "راهنت على أنه سيكون نجم البطولة قبل انطلاقها، وقد كان.. قدّم العمار مستوى مميزا وكان على قدر الثقة هو وجميع زملائه".

السعودية كأس أمم آسيا للشباب
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: لن نقوم بإجراءات استثنائية حال تأكد إصابة محمود سعد بـ كورونا 8 دقيقة | مصر
العثور على لاعب إنجليزي ميتا في شقته 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: يونايتد يسعى لاستخدام سانشيز لتقليل سعر سانشو 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير مغربي: أزمة بين الوداد وشباب خنيفرة بسبب أوناجم 42 دقيقة | الوطن العربي
ميسي: الابتعاد عن المباريات أمر بشع.. وحزنت لتأجيل كوبا أمريكا ساعة | أوروبا
رودريجيز يفضل مدريد على الدوري الإنجليزي ساعة | أوروبا
رصاصة بيونتك تبطل مفعول هدف لايبزج الكوميدي وترسم الابتسامة على وجه بايرن ساعة | أوروبا
تفاصيل اجتماع الخطيب مع إدارة الأهلي المالية ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور: سنحذف شعار "كاف" من لافتات نادي القرن.. ورسالة لـ الأهلي 2 الدفاع الجديدي: الأهلي سلمنا نصف نسبتنا من انتقال أزارو.. وسنتجه لـ فيفا ضد الزمالك 3 اجتماع لجنة الكرة – صفقة هجومية غير مكلفة.. باسم مرسي أم عمرو جمال؟ 4 مرتضى يوضح موقف الزمالك من أزارو ويصرح: انتظروا مفاجأة الصفقات
قد ينال إعجابك