مدرب شباب السعودية بعد الإنجاز الآسيوي: حققنا الهدف الثنائي.. وراهنت على العمار

أشاد خالد العطوي المدير الفني لمنتخب المملكة العربية السعودية للشباب، بإنجاز التتويج بكأس الأمم الآسيوية للشباب.

السعودية هزمت كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف واحد في نهائي البطولة اليوم الأحد، بعد أن ضمنت التأهل لكأس العالم للشباب في بولندا بمجرد الوصول للمربع الذهبي. (طالع التفاصيل)

وقال العطوي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أخبرت اللاعبين بأهمية التأهل لكأس العالم، بجانب تحقيق إنجاز التتويج باللقب الآسيوي، وبالتالي فقد حققنا كل أهدافنا في إندونيسيا".

مضيفا: "وصلنا إندونيسيا مبكرا، وحققنا المطلوب بالمغادرة كآخر منتخب فرقة كأس البطولة، كنت واثقا في قدرة اللاعبين على الفوز باللقب، وجميعهم كانوا على قدر المسؤولية".

واختتم مشيدا بـ تركي العمار نجم الفريق الذي سجل 4 أهداف في المسابقة، منها الهدف الأول في المباراة النهائية: "راهنت على أنه سيكون نجم البطولة قبل انطلاقها، وقد كان.. قدّم العمار مستوى مميزا وكان على قدر الثقة هو وجميع زملائه".