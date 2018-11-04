حكم مغربي يدير لقاء النصر ومولودية الجزائر في كأس زايد

الأحد، 04 نوفمبر 2018 - 13:17

كتب : FilGoal

النصر

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم أن الحكم المغربي رضوان جيد سيدير مباراة النصر السعودي ومولودية الجزائر يوم الثلاثاء في لقاء الذهاب من الدور ثمن النهائي لكأس زايد للأندية الأبطال.

ويستضيف النصر فريق مولودية الجزائر في ملعب الأمير فيصل بن فهد.

ويقام لقاء الإياب في ملعب 5 يوليو 1962 بالعاصمة الجزائر في 27 نوفمبر.

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وأطاح النصر بالجزيرة الإماراتي في دور الـ32 بينما تفوق مولودية الجزائر على الرفاع البحريني.

وأقيمت 6 مباريات في الدور ثمن النهائي للبطولة فاز فيها الزمالك بهدف في ملعب الاتحاد السكندري وكذلك فعل الأهلي السعودي أمام وفاق سطيف الجزائري.

وسحق الهلال السعودي ضيفه النفط العراقي بأربعة أهداف دون رد بينما تعادل الأهلي المصري أمام ضيفه الوصل الإماراتي بهدفين لمثلهما.

وانتهى لقاء الإسماعيلي أمام ضيفه الرجاء المغربي بدون أهداف وهي نفس نتيجة مباراة الوداد المغربي أمام ضيفه النجم الساحلي.

ويلعب المريخ السوداني أمام اتحاد الجزائر لقاء الذهاب في 20 نوفمبر.

مولودية الجزائر النصر السعودي كأس زايد
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