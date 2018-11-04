النصر السعودي: تقارير إقالة المدرب خاطئة.. وإلى متى الانتقائية في استخدام الفيديو؟

الأحد، 04 نوفمبر 2018 - 11:36

كتب : FilGoal

كارينيو - النصر

شدد عبد الله بن زنان المتحدث الرسمي لنادي النصر السعودي أن التقارير التي زعمت نية الفريق الاستغناء عن مدربه خوسيه دانيل كارينيو غير صحيحة.

وكتب زنان في تويتر "كرة القدم فوز وخسارة، أمامنا جولات كثيرة. الخسارة ليست النهاية والتعويض ممكن. كارينيو مستمر ولا صحة لما يشاع".

وانتقد زنان قرارات حكم لقاء الفريق أمام الأهلي والذي خسره بهدفين يوم السبت في الدوري قائلا:"لا أعلم إلى متى الانتقائية لتقنية الفار من الحكام؟ ضربة جزاء واضحة في الشوط الأول لم تحتسب ولم يتم الرجوع للفيديو".

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وتطبق تقنية حكم الفيديو المساعد في الدوري السعودي للمحترفين.

وتكبد النصر أول هزيمة في البطولة وتراجع للمركز الثالث في الترتيب ورصيده 19 نقطة مثل الأهلي الوصيف ويتصدر الهلال حامل اللقب برصيد 21 نقطة.

النصر
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