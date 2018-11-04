النصر السعودي: تقارير إقالة المدرب خاطئة.. وإلى متى الانتقائية في استخدام الفيديو؟

شدد عبد الله بن زنان المتحدث الرسمي لنادي النصر السعودي أن التقارير التي زعمت نية الفريق الاستغناء عن مدربه خوسيه دانيل كارينيو غير صحيحة.

وكتب زنان في تويتر "كرة القدم فوز وخسارة، أمامنا جولات كثيرة. الخسارة ليست النهاية والتعويض ممكن. كارينيو مستمر ولا صحة لما يشاع".

وانتقد زنان قرارات حكم لقاء الفريق أمام الأهلي والذي خسره بهدفين يوم السبت في الدوري قائلا:"لا أعلم إلى متى الانتقائية لتقنية الفار من الحكام؟ ضربة جزاء واضحة في الشوط الأول لم تحتسب ولم يتم الرجوع للفيديو".

كرة القدم تحتمل الفوز والخسارة خسرنا جولة وتبقى الكثر الخسارة ليست النهاية والتعويض ممكن كارينيو مستمر مع الفريق ولاصحة لما يشاع لا أعلم إلى متى الانتقائية لتقنية الفار من الحكام ضربة جزاء واضحة في الشوط الأول لم تحسب ولم يتم الرجوع لتقنية الفيديو هاردلكم ياعالميين — عبدالله بن زنان (@bnznan) November 3, 2018

وتطبق تقنية حكم الفيديو المساعد في الدوري السعودي للمحترفين.

وتكبد النصر أول هزيمة في البطولة وتراجع للمركز الثالث في الترتيب ورصيده 19 نقطة مثل الأهلي الوصيف ويتصدر الهلال حامل اللقب برصيد 21 نقطة.

video:1

video:2