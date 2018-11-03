تقرير: الاتحاد التونسي ينوي طلب إعادة لقاء الأهلي والترجي

زعم موقع الصريح التونسي وجود نية داخل الاتحاد التونسي لكرة القدم لطلب إعادة لقاء الترجي أمام الأهلي.

الأهلي فاز على الترجي بثلاثية مقابل هدف في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم قرر الدعوة لعقد اجتماع طارئ مساء يوم السبت بسبب "ما حدث في لقاء الأهلي والترجي التونسي لدراسة الوضع واتخاذ التدابير اللازمة"

ما القرارات المنتظرة؟ وفقا للصريح فـ "توجد نية لدى الاتحاد التونسي لطلب إعادة المباراة".

قرار طلب إعادة المباراة سيأتي بسبب ما وصفته التقرير التونسي بـ"مهزلة ذهاب نهائي إفريقيا".

معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي تحدث غاضبا عقب لقاء الأهلي قائلا: " نشعر بصدمة كبيرة مما تعرضنا له في القاهرة من استقبال. تعرضنا في القاهرة لما لم نتوقعه على الإطلاق".

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي "الأمن أوقف حافلة الترجي لأكثر من 25 دقيقة أمام أبواب الاستاد رافضا دخولنا، وهذا تسبب في تأخرنا في عمليات الإحماء".

إلى جانب هجوم المدرب على الحكم الجزائري مهدي عبيد الذي أدار المباراة التي شهدت 3 ركلات جزاء. (طالع التفاصيل)

بينما خرج باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي ليكشف "لاعب الترجي اعتدى علي بالضرب". (طالع التفاصيل)

مصدر مسؤول في الأهلي تحدث لـFilGoal.com في وقت سابق صباح يوم السبت، قائلا: " تم البدء على الفور في مخاطبة كل الجهات المعنية من أجل الحصول على ضمانات كافية ومؤكدة حول سلامة البعثة ودرجة التأمين التي ستحصل عليها مع الجماهير عندما تحل بتونس".

الترجي التونسي يستعد لاستضافة الأهلي يوم الجمعة المقبل في إياب نهائي دوري الأبطال.

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