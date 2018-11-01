بالفيديو - عطوة يصنع هدفا في انتصار الرائد ويعمّق جراح الاتحاد

الخميس، 01 نوفمبر 2018 - 22:12

كتب : FilGoal

الرائد - الاتحاد

تواصلت النتائج الكارثية للاتحاد، وسقط على ملعبه استاد مدينة الملك عبد العزيز، بهدفين مقابل هدف، أمام الرائد، بالجولة الثامنة من الدوري السعودي.

الاتحاد فشل في تحقيق فوزه الأول في المسابقة، بينما اقتنص الرائد 3 نقاط ثمينة في صراع الهبوط من مركز المؤخرة.

الجزائري هشام بلقوري افتتح التسجيل للرائد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بضربة رأسية بعد صناعة من المصري محمد عطوة الذي لعب المباراة كاملة.

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الشوط الثاني شهد ضغطا شرسا من الاتحاد لإدراك التعادل وإنقاذ الموسم، إلا أن الدقيقة 78 شهدت هدفا خارقا، عبد الله الشامخ نفّذ ركلة حرة مباشرة من 35 ياردة، وأطلق تسديدة يسارية قاتلة فشل حارس الاتحاد في إبعادها، ليتقدم الراد بالهدف الثاني عكس مجريات اللقاء.

هدف الاتحاد الوحيد سُجل بواسطة فهد المولد في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.. بعد فوات الأوان.

ليتجمد رصيد الاتحاد عند نقطتين في المركز 16 -الأخير-، بينما رفع الرائد رصيده إلى 8 نقاط في المركز العاشر.

الاتحاد الدوري السعودي الرائد
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