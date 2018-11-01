بالفيديو - السعودية تقهر اليابان وتصل لنهائي كأس آسيا للشباب

وصل منتخب المملكة العربية السعودية لنهائي كأس أمم آسيا للشباب 2018، بانتصاره على نظيره الياباني بهدفين دون رد، في نصف النهائي الثاني الذي أقيم على ملعب باكانساري في مدينة سيبينونج الإندونيسية.

السعودية تقدّمت في النتيجة في الدقيقة 29 بعد أن ارتكب الحارس الياباني تومويا واكاهارا خطأ قاتلا وفشل في إمساك عرضية تركي العمار، لتدخل الكرة إلى مرماه وتعلن عن تقدُم المنتخب العربي بهدف عكسي.

الأخضر شن سيلا من الهجمات على مرمى الساموراي طوال أحداث الشوط الأول، قبل أن يتأكد التقدُم أخيرا في الدقيقة 45 بتسديدة خالد الغنام الذي تابع تصدٍ غير مكتمل من الحارس واكاهارا.

السعوديون نجحوا في الحفاظ على تقدمهم طوال الشوط الثاني، ليتأهلوا إلى المباراة النهائية في مواجهة كوريا الجنوبية، والتي ستقام يوم الأحد المقبل.

كوريا كانت قد تفوقت بدورها على قطر في نصف النهائي الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

video:1