السعودية تستعد لأمم آسيا بمواجهتي اليمن والأردن

يستعد المنتخب السعودي لبطولة كأس الأمم الآسيوية بمواجهتين وديتين أمام كلا من اليمن والأردن خلال فترة التوقف الدولي بنوفمبر.

بطولة آسيا التي تحتضنها دولة الإمارات في يناير من العام المقبل، يتواجد بها الأخضر ضمن المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانبه: لبنان، كوريا الشمالية، وقطر.

صحيفة "الاقتصادية" السعودية قالت إن الأخضر سيبدأ المرحلة الثالثة في الاستعداد للبطولة بمعسكر في 12 من الشهر المقبل ولمدة ثمانية أيام بالتزامن مع فترة التوقف الدولي.

سيلتقي المنتخب السعودي خلالها بنظيره اليمني في لقاء ودي بمدينة الدمام يوم 16، قبل أن يواجه الأردن في عمان يوم 20 من نفس الشهر.

وأوضحت الصحيفة أن المدرب أنطونيو بيتزي، يخطط لأن تقضي المجموعة ستة أيام في الدمام، ويومين فقط في الأردن، قبل طي المرحلة الثالثة من تحضيرات كأس الأمم الآسيوية.

وتنطلق المرحلة الرابعة والأخيرة من إعداد الأخضر، في منتصف ديسمبر المقبل، وحتى انطلاقة البطولة الآسيوية في الخامس من يناير، والتي تختتم في الأول من شباط (فبراير) 2019.

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