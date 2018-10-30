يوم بيبو - نادي الـ100.. ماذا يحدث لو اختفت أهداف الخطيب من الدوري

أسطورة لن تتكرر.. ومن النجوم القلائل الذين أجمعوا حب الجماهير كلها، يمتلك رصيدا ضخما من الأهداف في الدوري المصري جعلته أحد أعضاء نادي المائة وثالث من يصل إليه برصيد 108 هدفا.

ولكن لو اختفت من تاريخ الكرة المصرية معظم تلك الحصيلة من الأهداف في الدوري ولم يظهر الخطيب.. فماذا كان سيطرأ على رصيد بطولات الدوري للأهلي.

يستعرض معكم FilGoal.com مشوار أهداف الخطيب في الدوريات التي فاز بها مع الأهلي ومدي تأثيره بها.

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موسم 1975-1974

فاز الأهلي بدرع الدوري بعد غياب 12 سنة ..توهج الخطيب وأحرز 23 هدفا أمام الفرق التالية جعلته ثاني ترتيب الهدافين بعد الشاذلي بـ 34 هدفا.

الأسبوع الأول أمام منتخب السويس وفاز الأهلي 2-0

الأسبوع الثاني أمام القناة وفاز الأهلي 4-0

الأسبوع الرابع وفاز الأهلي 4-0

الأسبوع الخامس أمام المنصورة وفاز الأهلي 1-0

الأسبوع الثامن أمام البلاستيك وفاز الأهلي 4-0 وأحرز الخطيب هدفين

الأسبوع التاسع أمام الإسماعيلي وفاز الأهلي 2-0

الأسبوع الحادي عشر أمام دمياط وفاز الأهلي 2-1

الأسبوع السادس عشر أمام المصري وفاز الأهلي بهدف مقابل لا شيء

الأسبوع السابع عشر أمام الطيران وتعادل الأهلي 1-1

الأسبوع الثامن عشر أمام منتخب السويس وفاز الأهلي 3-0

الأسبوع التاسع عشر أمام القناة وفاز الأهلي 2-0

الأسبوع الحادي والعشرون أمام الشرقية وفاز الأهلي 3-1

الأسبوع الثاني والعشرون أمام المنصورة وفاز الأهلي 4-1 (هاتريك للخطيب)

الأسبوع الخامس والعشرون أمام البلاستيك وفاز الأهلي 3-1

الأسبوع الثامن والعشرون أمام دمياط وفاز الأهلي 5-0 وسجل الخطيب هدفين

الأسبوع التاسع والعشرون أمام المنيا وفاز الأهلي 3-0

الأسبوع الثلاثون أمام الترسانة وفاز الأهلي 2-0

الأسبوع الثاني والثلاثون أمام السكة الحديد وفاز الأهلي 3-1 (سجل الخطيب هدفين)

وعند خصم أهدافه سيفقد الأهلي ست نقاط كاملة (الفوز بنقطتين والتعادل بنقطة) وسيصبح رصيده 53 نقطة ويفوز بالدوري بفارق نقطة عن الترسانة صاحبة المركز الثاني.

موسم 1975-1976

فاز الأهلي بدرع الدوري للموسم الثاني على التوالي، وسجل الخطيب 16 هدفا احتل بهم المركز الثاني بعد أسامة خليل هداف الدوري بـ 18 هدفا وجاءت أولا في مرحلة المجموعات أمام الفرق الأتية.

الأسبوع الأول أمام مصنع 36 وفاز الأهلي 6-0 (سجل الأهلي هدفين)

الأسبوع الثاني أمام كفر الشيخ وفاز الأهلي 2-0

الأسبوع الثالث أمام المنيا وفاز الأهلي 6-0

الأسبوع السابع أمام الطيران وفاز الأهلي 3-1

الأسبوع العاشر أمام الشرقية وفاز الأهلي 1-0

الأسبوع الحادي عشر أمام الإسماعيلي وفاز الأهلي 1-0

الأسبوع الثاني عشر أمام مصنع 36 الحربي وفاز الأهلي 6-0 (سجل الخطيب هاتريك)

الأسبوع السادس عشر أمام طنطا وفاز الأهلي 6-0 (سجل الخطيب هاتريك)

الأسبوع الثامن عشر أمام الطيران وفاز الأهلي 1-0

وبهذا يفقد الأهلي ثلاث نقاط لن تؤثر على تصدره للمجموعة الثانية ويصبح رصيده 35 نقطة والفارق بينه وبين الإسماعيلي في المركز الثاني 5 نقاط فقط.

وفي مباراة تحديد البطل سجل أمام المحلة في الأتي.

على أرض المحلة فاز الأهلي 1-0

على أرض الأهلي وفاز 4-0

ليفوز الأهلي أيضا بالدوري رغم أن النتيجة ستصبح التعادل ذهابا ولكنه سيفوز إيابا بثلاثة أهداف.

موسم 1976-1977

فاز الأهلي بالدرع للموسم الثالث على التوالي وسجل الخطيب عشرة أهداف احتل بها المركز الرابع في ترتيب الهدافين بعد حسن شحاتة وعلي خليل وحمدي نوح وجاءت أمام الفرق التالية.

الأسبوع الثالث أمام إسكو وفاز الأهلي 2-0

الأسبوع الخامس أمام غزل المحلة وفاز الأهلي 2-1

الأسبوع السادس أمام الاتحاد وفاز الأهلي 2-1

الأسبوع الثاني عشر أمام الطيران وفاز الأهلي 3-0 (سجل الخطيب هدفين)

الأسبوع الرابع عشر أمام الأوليمبي وفاز الأهلي 1-0

الأسبوع الخامس عشر أمام المصري وفاز الأهلي 1-0

الأسبوع التاسع عشر أمام منتخب السويس وفاز الأهلي 1-0

الأسبوع الثالث والعشرين أمام كفر الشيخ وفاز الأهلي 2-0

الأسبوع الخامس والعشرين أمام البلاستيك وفاز الأهلي 5-0

ليخسر وقتها الأهلي 5 نقاط تجعله 45 نقطة متساويا مع الزمالك ويكون الموقف كالأتي

فارق الأهداف: بخصم أهداف الخطيب العشرة يصبح للأهلي 38 هدفا وعليه 10 أي فارق 28 هدفا أما الزمالك فارق الأهداف 43 هدفا ويفوز الزمالك بالدوري.

المواجهات المباشرة: فاز الأهلي ذهابا بهدفين لهدف.. وتعادل إيابا 0-0.. فيفوز الأهلي بالدوري.

موسم 1978-1979

ظهرت أهداف الخطيب السابع والتي جعلته يحتل المركز السادس في ترتيب الدوري على النحو الآتي.

الأسبوع الرابع أمام الأوليمبي وفاز الأهلي 3-0

الأسبوع الخامس أمام الإسماعيلي وفاز الأهلي 2-0

الأسبوع الثامن أمام المنصورة وفاز الأهلي 2-0 (سجل الخطيب الهدفين)

الأسبوع العشرون أمام المصري وفاز الأهلي 4-0

الأسبوع الثاني والعشرون أمام دمنهور وفاز الأهلي 3-2 (سجل الخطيب هدفين)

وبالتالي يخسر الأهلي ثلاث نقاط لن تؤثر على فوزه بالدوري ويصبح رصيده 33 نقطة بفارق أربع نقاط عن الزمالك.

موسم 1979-1980

فاز الأهلي بالدوري مجددا وظهر الخطيب في المركز القاني بقائمة الهدافين برصيد 11 هدفا كالآتي.

الأسبوع الثاني أمام إسكو وفاز الأهلي 5-1 (سجل الخطيب هدفين)

الأسبوع الثالث أمام مصنع 36 وفاز الأهلي 2-1

الأسبوع الرابع أمام طنطا وفاز الأهلي 3-0

الأسبوع السادس أمام المقاولون وفاز الأهلي 2-1

الأسبوع السابع أمام الكروم وفاز الأهلي 2-0

الأسبوع الثالث عشر أمام الترسانة وفاز الأهلي 2-0

الأسبوع السادس عشر أمام المنصورة وفاز الأهلي 2-0

الأسبوع السابع عشر أمام إسكو وفاز الأهلي 3-2

الأسبوع السادس والعشرون أمام الأوليمبي وفاز الأهلي 3-1 (سجل الخطيب هدفين)

وبذلك يخسر الأهلي أربع نقاط تجعله متساويا مع الزمالك برصيد 46 نقطة.

عند الاحتكام لفارق الأهداف: يصبح فارق الأهداف للأهلي +24 هدفا والزمالك +32 هدفا ويفوز الزمالك بالدوري.

عند الاحتكام للمواجهات المباشرة: تعادل الأهلي ذهابا 0-0 وفاز إيابا بهدفين لهدف ويفوز الأهلي بالدوري.

موسم 1980-1981

من أشد المواسم تنافسية في الدوري المصري.. حسم الأهلي فيه اللقب بفارق نقطة عن الزمالك، وفاز بيبو لأول مرة بلقب هداف الدوري بـ 11 هدفا في الأندية التالية.

الأسبوع الثاني أمام المنصورة وفاز الأهلي 1-0

الأسبوع الخامس أمام إسكو وفاز الأهلي 4-2

الأسبوع التاسع أمام غزل المحلة وفاز الأهلي 3-0 (أحرز الخطيب هدفين)

الأسبوع الثاني عشر أمام السكة الحديد وفاز الأهلي 3-0

الأسبوع الثامن عشر أمام إسكو وفاز الأهلي 4-0

الأسبوع التاسع عشر أمام المقاولون وفاز الأهلي 4-1 (سجل الخطيب هدفين)

الأسبوع الواحد والعشرون أمام الإسماعيلي وفاز الأهلي 1-0

الأسبوع الخامس والعشرون أمام السكة الحديد وفاز الأهلي 5-2 (سجل الخطيب هدفين)

وبحذف أهداف الخطيب يخسر الأهلي نقطتين (الفوز بنقطتين والتعادل بنقطة).. ويصبح رصيد الأهلي 39 نقطة ويخسر الدوري لصالح الزمالك بفارق نقطة.

موسم 1981-1982

لم يسجل الخطيب سوى أربعة أهداف فقط، في دوري حسمه الأهلي بـ 40 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني، إلا أن أهدافه الأربعة جاءت حاسمة بشكل كبير في التالي.

الأسبوع الأول أمام المصري وتعادل الأهلي 1-1

الأسبوع السادس أمام الاتحاد وتعادل الأهلي 1-1

الأسبوع الثاني عشر أمام إسكو وفاز الأهلي 2-1

الأسبوع الثامن عشر أمام الأوليمبي وفاز الأهلي 2-0

لولا أهداف الخطيب الأربع لفقد الأهلي 3 نقاط جعلته متساويا مع الزمالك برصيد 37 نقطة.

ففي حالة الأخذ بفارق الأهداف: بخصم أهداف الخطيب الأربعة يصبح الأهلي +21 أما الزمالك فيبقى كما هو +27 ويذهب اللقب للزمالك.

في حالة الأخذ بالمواجهات المباشرة: فقد تعادل الأهلي على أرضه أمام الزمالك 1-1 وعلى ملعب الزمالك تعادل 0-0 أي يذهب الدوري للزمالك لأفضلية التسجيل خارج الأرض.

موسم 1984-1985

بعد غياب الدوري لموسمين متتاليين لصالح المقاولون والزمالك.. حسم الأهلي الدرع برصيد 35 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الزمالك.. ولم تظهر فاعلية الخطيب كثيرا فسجل ثلاثة أهداف فقط في الأتي.

الأسبوع الأول أمام المنصورة وفاز الأهلي 4-0

الأسبوع الثاني أمام الأوليمبي وفاز الأهلي 3-0

الأسبوع الرابع أمام غزل دمياط وفاز الأهلي 2-0

لم تؤثر أهداف الخطيب على فارق النقاط الثلاث بين الأهلي والزمالك، ويحسم الأهلي الدرع.

موسم 1985-1986

حسم الأهلي الدرع مبكرا بفارق ست نقاط عن الزمالك، ولم يسجل الخطيب سوي هدفين فقط جاءت كالأتي.

الأسبوع التاسع أمام الإسماعيلي وفاز الأهلي 4-3

الأسبوع الحادي عشر أمام الزمالك وتعادل الأهلي 2-2

وبخصم أهداف الخطيب يفقد الأهلي نقطتين لا يؤثرا على رصيد الأهلي ويتقلص الفارق بينه وبين الزمالك لأربع نقاط فقط.

موسم 1986-1987.. الختام

فاز الأهلي بالدوري بفارق أربع نقاط أمام الزمالك وسجل الخطيب هدفا وحيدا في الأسبوع الأول أمام منتخب السويس وفاز الأهلي 1-0، وهذا لن يؤثر على حسم الدرع للأهلي حيث سيفقد نقطة وحيدة تقلص الفارق لثلاث نقاط فقط.

الصور من صفحة Bebo vintage

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