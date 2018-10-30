أنا دييجو - عن "يد الرب" والمخدرات.. كراهية إسرائيل وبرشلونة

الثلاثاء، 30 أكتوبر 2018 - 10:49

كتب : FilGoal

مارادونا - الأرجنتين - نيجيريا

العالم قبل 30 أكتوبر 1960 يختلف كثيرا بعد هذا التاريخ. يوم ميلاد الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا.

30 أكتوبر 2018 يتمم "دييجو الشعب" كما يطلق على مارادونا عامه الـ58.

أعوام مرت وأيام مرت وتمر ومازال دييجو محفورا في عقول جميع متابعي كرة القدم.

أخبار متعلقة
مارادونا: لم أقصد ميسي بتصريحاتي.. علاقتنا أقوى مما تكتبون أبيدال يرد على مارادونا: نعلم متى يكون ميسي غاضبا أو سعيدا كيمبس عن مارادونا: كلما فتح فمه تحدث مشكلة.. الفوز بالمونديال لا يعني أنني أفضل من ميسي لافولبي ينتقد تصريحات مارادونا عن ميسي مارادونا × ميسي.. من خطبة "الانتقام للشهداء" إلى دخول المرحاض قبل المباريات

وفي ذكرى ميلاده يعيد FilGoal.com نشر حكايات وأسرار الأسطورة الأرجنتينية مارادونا من كتابه (أنا دييجو).

_ _ _

طالع أيضا - (ملحمة دييجو 1986)

طالع أيضا - (أن تلعب مثل مارادونا.. "أسوأ أبولو وأفضل ديونيسوس")

طالع أيضا - (مايكروفون – "أريد البكاء.. أشكرك أيها الإله على مارادونا")

طالع أيضا - (من دييجو لفيدل: "الجناح الأيسر يليق بك")

_ _ _

وبداية الأسرار كانت في المركز الذي أحبه مارادونا. وهو مركز الليبرو. نعم ليس المهاجم بل الليبرو. (اقرأ الحلقة الأولى)

الأسرار لم تنته هنا فحكى مارادونا كواليس جديدة محزنه ومؤلمة بـ7 غرز في قدمه! في بداية المشوار الكروي. (اقرأ الحلقة الثانية).

هل تعلم إن هدف مارادونا الشهير في مرمى إنجلترا باليد لم يكن الوحيد من نوعه لدييجو. نعم مارادونا سجل العديد من الأهداف بتلك الطريقة وأراد الانتحار في سن الـ11 عاما. (اقرأ الحلقة الثالثة)

ما هو أسوأ يوم في حياة مارادونا ولماذا بكى أمام الجزائر على الرغم من فوز الأرجنتين 5-0. أسرار يكشفها دييجو. (اقرأ الحلقة الرابعة)

هل تعلم إن مارادونا رفض ملايين ريفر بليت من أجل بوكا جونيورز؟ (اقرأ الحلقة الخامسة)

مارادونا أنقذ زملائه من القتل! وتلقى أموال مساعدة من فقراء إفريقيا. في حياة دييجو العديد من الأسرار المثيرة. (اقرأ الحلقة السادسة)

" قبل برشلونة كنت ألعب كرة القدم باستمتاع، لكن ما عشته مع برشلونة لم يكن كرة قدم أو رياضة، بلغ الحد الى توجيه الضربات الى فمي ووجهي" هكذا تحدث مارادونا عن برشلونة! هل تصدق ذلك. (اقرأ الحلقة السابعة)

وما هي قصة إدمان الأسطورة الأرجنتينية للمخدرات ولماذا وصلت كراهيته لبرشلونة إلى هذا الحد. (اقرأ الحلقة الثامنة)

وماذا عن اللمعان الإيطالي بنكهة الأرجنتين لدييجو بقميص نابولي. (اقرأ الحلقة التاسعة)

وهل من المنطقي أن يرفض شخص 100 مليون دولار! نعم منطقي إذ كان هذا الشخص مارادونا. (اقرأ الحلقة العاشرة)

مونديال 86 ومعركة "دييجو" الشعب ضد الحكومة والاتحاد الدولي والمكسيك. (اقرأ الحلقة الـ11)

وكيف نذكر مارادونا ولا نذكر قصة "يد الرب". (اقرأ الحلقة الـ12)

"حدث أمر غريب خلال قرعة مونديال 1990 لم أعرف سره حتى الآن.. قمت بزيارة القدس قبل البطولة، أفزعني الجنود الإسرائيليين" نعم هكذا كشف مارادونا عن كرهه لإسرائيل. (اقرأ الحلقة الـ13)

وكيف تدخلت المافيا في سرقة مونديال 1990؟ (اقرأ الحلقة الأخيرة من أنا دييجو)

اقرأ أيضا:

حسام حسن يكشف سبب استقالته من المصري: لا يدافعون عن النادي.. ما واجهناه لا يحدث في العالم

صورة – ميزانية اتحاد الكرة للعام المالي الجديد توضح راتب أجيري ومعاونيه

9 معلومات ترغب في معرفتها عن مدرب ريال مدريد الجديد

بيراميدز يعلن المناصب الجديدة للبدري وأحمد حسن وخشبة بعد انضمام التوأم

شحاتة: لن أرد على تصريحات سعدان.. الكل أدى هذا الدور بدلا مني

ناجي: الرحيل عن الأهلي أسوأ قرار للحضري.. لم أتحدث معه لمدة 3 سنوات بسببه

دييجو مارادونا دييجو أرماندو مارادونا مارادونا أنا مارادونا
نرشح لكم
أخر الأخبار
الصفاقسي: الزمالك في اتصالات متقدمة مع المثلوثي.. سينتقل بعد نهاية الموسم 14 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول عقبات مفاوضات التجديد مع يحيى الدرع ساعة | رياضات أخرى
مباشر في إسبانيا - ريال مدريد (3) (0) إيبار.. خروج كارباخال ساعة | أوروبا
أوباميانج: أرسنال يعرف ماذا عليه أن يفعل ليجدد تعاقدي ساعة | الدوري الإنجليزي
هل اشتقتم له؟.. هازارد أساسي في تشكيل ريال مدريد أمام إيبار ساعة | أوروبا
مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: كاسونجو مستمر مع الزمالك ويُركز على بطولة إفريقيا 2 ساعة | الدوري المصري
الجزيرة: لا داعي لتغيير مدربنا لنفاوض فايلر.. وكينو لا يساوي 10 ملايين يورو 4 ساعة | مصر
ميرور تكشف موقف مصابي ليفربول من مواجهة إيفرتون.. وجاهزية صلاح 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مجدي عبد الغني: غير مقبول ما يحدث من قناتي الأهلي والزمالك.. ومرتضى يرد 2 المستشار القانوني السابق للأهلي يتحدث بالأرقام عن التبرعات للنادي.. وآل الشيخ يرد 3 مرتضى منصور: التجديد لكارتيرون السبت.. أرجو من الخطيب الرد على أسئلتي 4 الأهلي لـ في الجول: 5 ملايين جنيه لـ مصطفى شوبير؟ حديث لا يقبله العقل والمنطق
قد ينال إعجابك