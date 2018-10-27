الزمالك يتحدى لاعبيه في صدام عربي أمام الاتحاد

إذا كان الزمالك تفوق بسهولة على الاتحاد منذ شهرين ونصف الشهر في بطولة الدوري فإن لقاء السبت تختلف تماما معطياته لأن زعيم الثغر سيلعب في ميدانه وبقوته الضاربة ويقوده زملكاوي سابق يأمل ألا تتوقف رحلة ناديه في كأس زايد التي أطاح فيها بحامل اللقب.

بعد شد وجذب ومفاوضات بين الناديين تدخل الاتحاد العربي لكرة القدم، المنظم لكأس زايد، ليؤكد أن سيد البلد يحق له إشراك رزاق سيسيه وأحمد داوودا في مباراتي الذهاب والإياب بين الفريقين.

يتسلح حلمي طولان بقوته الضاربة أمام رجال كريستيان جروس الذين فازوا في آخر 3 لقاءات لعبوها وحجزوا مكانهم في الدور ربع النهائي لكأس مصر وانتزعوا كأس السوبر المصري السعودي من أنياب الزعيم في الرياض.

الزمالك يتحدى لاعبيه

نزل بيان الاتحاد العربي على طولان كمنحة من السماء لأهمية سيسيه الإيفواري في صفوف ناديه، اللاعب المتألق اليافع البالغ عمره 19 عاما والذي أبدع في انتصار الاتحاد على الأهلي بنتيجة 4-3 في الدوري في 7 أكتوبر الماضي وأرسل 3 تمريرات حاسمة في اللقاء.

وأثناء المؤتمر الصحفي لطولان لم يكن بعد بيان الاتحاد العربي قد صدر وصرح المدرب "سيسيه وداوودا تعرضا لتهديدات لعدم المشاركة في المباراة".

وشدد طولان على صعوبة اللقاء واصفا الزمالك بـ"عظيم إفريقيا".

سيواجه محمود علاء وزملاؤه في دفاع الفارس الأبيض مهمة شاقة ليس فقط بسبب سيسيه، وإنما لوجود أيضا القاطرة البشرية إيمانويل باناهيني والقناص خالد قمر لاعب الزمالك السابق والذي يعرف جيدا كيف يهز الشباك البيضاء التي نال منها 3 مرات منها اثنتين مع اتحاد الشرطة ومرة مع زعيم الثغر في آخر مواجهة أمام الزمالك.

يضم الاتحاد عددا كبيرا ممن لعبوا للزمالك، على رأسهم المدرب حلمي طولان لاعب الفارس الأبيض في السبعينات من القرن الماضي، أما اللاعبين فهناك سيسيه وداوودا المعارين من الزمالك ويوجد قمر ومحمد ناصف ومحمد عبد الرازق (بازوكا) ورمزي خالد وعاشور الأدهم ونور السيد.

وجود طولان البالغ عمره 68 عاما يصعب من مهمة الزمالك، لأن اللاعب والمدرب السابق للقلعة البيضاء يعرف خبايا فريق جروس جيدا. فسبق لطولان الانتصار على الزمالك أكثر من مرة، هزمه مع حرس الحدود واتحاد الشرطة وطلائع الجيش.

وتعكس نتائج الاتحاد ما قام به طولان منذ قيادته للفريق خلفا لمحمد عمر، لم يخسر الاتحاد وجمع 7 نقاط من 3 مباريات في الدوري.

الحفاظ على هذا السجل المميز سيكون صعبا أمام الزمالك الذي تلقى خسارة وحيدة في الموسم الحالي كانت عرضية أمام النجوم، وازدادت ثقته بنفسه بعد إسقاطه لبطل السعودية في قلب الرياض وفوزه في كأس مصر على الإنتاج الحربي المتألق في الموسم الحالي مع مدربه مختار مختار.

الترجي

طموح زعيم الثغر بلا حدود في كأس زايد بعدما جرد الترجي من اللقب وأطاح به من دور الـ32 ليواصل الفريق مشواره في البطولة التي بدأها في مايو بالمشاركة في التصفيات التي أقيمت في السعودية.

بينما الزمالك الذي يعيش أفضل فتراته في الموسم الحالي لا يزال يبحث عن فوزه الأول في كأس زايد بعدما تأهل في دور الـ32 على حساب القادسية بالتعادل صفر-صفر في مصر و1-1 في الكويت.

ويفتقد الزمالك في اللقاء للاعبه يوسف إبراهيم (أوباما) الموقوف، ولم يعلن جروس في المؤتمر الصحفي بديل أوباما. وعلى الأرجح سيختار السويسري بين الثلاثي محمود عبد العزيز وأيمن حفني ومحمد إبراهيم للمشاركة.

مواجهة الاتحاد والزمالك من الأقوى في الدور ثمن النهائي لكأس زايد ويصعب التكهن بالفائز بها.

وينطلق اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة وتنقله قناة أبو ظبي الرياضية.