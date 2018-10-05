مواعيد مباريات اليوم السبت 6-10-2018 والقنوات الناقلة.. تفاصيل سوبر الزمالك والهلال

سبت كروي جديد ينطلق، وتنطلق معه العديد من المباريات حول العالم.

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الزمالك يواجه الهلال السعودي في لقاء السوبر المصري السعودي في السابعة مساءً بتوقيت مصر، على قناة السعودية الرياضية، بتعليق فهد العتيبي وبلال علام.

وتنقل قناة السعودية الرياضية KSA SPORTS المباراة على الهواء مباشرة على القمرين (نايل سات) و (عرب سات).

وتردد القناة السعودية على قمر نايل سات 12149 أفقي (27500)، وتردد 12284 عمودي للصورة عالية الجودة HD.

كما تقام قرعة دور الـ 16 من كأس زايد للأبطال - البطولة العربية - في الـ 12 ظهرا. قرعة من المنتظر أن تسفر عن مواجهات الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري، في البطولة.

في الدوري المصري، سنكون على موعد مع لقاء الجونة ضد مصر للمقاصة في السادسة مساءً على قناة أون سبورت والنيل للرياضة.

وتستمر مباريات الجولة الثامنة في إنجلترا بـ 5 مواجهات في الرابعة عصرا.

ليستر سيتي ضد إيفرتون على بي إن سبورتس 1. توتنام ضد كارديف على بي إن سبورتس 2. كريستال بالاس أمام ولفرهامبتون على بي إن سبورتس 7. واتفورد ضد بورنموث على بي إن سبورتس 8. بيرنلي ضد هدرسفيلد على بي إن سبورتس 12.

ثم مواجهة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل والتي قد تكون الأخيرة لجوزيه مورينيو مع كتيبة الشياطين الحمر، في السادسة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 2.

أهم مواجهات الدوري الإسباني، تجمع بين ديبورتيفو ألافيس وريال مدريد في السادسة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 3.

بينما يحل يوفنتوس ضيفا على أودينيزي في السادسة مساءً على بي إن سبورتس 4، ويليه مواجهة إمبولي ضد روما.

بايرن ميونيخ يستضيف بوروسيا مونشنجلادباخ في السادسة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 5 في الدوري الألماني، وقبل ذلك يلعب بوروسيا دورتموند أمام أوجسبورج في الثالثة والنصف عصرا على نفس القناة.

اضغط هنا لمعرفة كل مباريات السبت الكروي 6 أكتوبر 2018.