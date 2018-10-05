مواعيد مباريات اليوم السبت 6-10-2018 والقنوات الناقلة.. تفاصيل سوبر الزمالك والهلال

الجمعة، 05 أكتوبر 2018 - 23:46

كتب : FilGoal

الزمالك - القادسية

سبت كروي جديد ينطلق، وتنطلق معه العديد من المباريات حول العالم.

اضغط هنا لمعرفة كل مباريات السبت الكروي 6 أكتوبر 2018.

الزمالك يواجه الهلال السعودي في لقاء السوبر المصري السعودي في السابعة مساءً بتوقيت مصر، على قناة السعودية الرياضية، بتعليق فهد العتيبي وبلال علام.

أخبار متعلقة
مران الإسماعيلي – رسالة أولى من فييرا للاعبي الدراويش بالفيديو – انتفاضة بعد غياب.. برايتون ينتصر على وست هام بالفيديو - الباسك بالأبيض والأزرق.. سوسيداد ينتصر على بلباو بثلاثية في الدربي ميرور – يونايتد يستعد لإقالة مورينيو أيا كانت نتيجة لقاء نيوكاسل.. وزيدان المرشح الأقرب

وتنقل قناة السعودية الرياضية KSA SPORTS المباراة على الهواء مباشرة على القمرين (نايل سات) و (عرب سات).

وتردد القناة السعودية على قمر نايل سات 12149 أفقي (27500)، وتردد 12284 عمودي للصورة عالية الجودة HD.

كما تقام قرعة دور الـ 16 من كأس زايد للأبطال - البطولة العربية - في الـ 12 ظهرا. قرعة من المنتظر أن تسفر عن مواجهات الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري، في البطولة.

في الدوري المصري، سنكون على موعد مع لقاء الجونة ضد مصر للمقاصة في السادسة مساءً على قناة أون سبورت والنيل للرياضة.

وتستمر مباريات الجولة الثامنة في إنجلترا بـ 5 مواجهات في الرابعة عصرا.

ليستر سيتي ضد إيفرتون على بي إن سبورتس 1. توتنام ضد كارديف على بي إن سبورتس 2. كريستال بالاس أمام ولفرهامبتون على بي إن سبورتس 7. واتفورد ضد بورنموث على بي إن سبورتس 8. بيرنلي ضد هدرسفيلد على بي إن سبورتس 12.

ثم مواجهة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل والتي قد تكون الأخيرة لجوزيه مورينيو مع كتيبة الشياطين الحمر، في السادسة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 2.

أهم مواجهات الدوري الإسباني، تجمع بين ديبورتيفو ألافيس وريال مدريد في السادسة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 3.

بينما يحل يوفنتوس ضيفا على أودينيزي في السادسة مساءً على بي إن سبورتس 4، ويليه مواجهة إمبولي ضد روما.

بايرن ميونيخ يستضيف بوروسيا مونشنجلادباخ في السادسة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 5 في الدوري الألماني، وقبل ذلك يلعب بوروسيا دورتموند أمام أوجسبورج في الثالثة والنصف عصرا على نفس القناة.

اضغط هنا لمعرفة كل مباريات السبت الكروي 6 أكتوبر 2018.

في إنجلترا في إيطاليا في السوبر مواعيد مباريات اليوم
نرشح لكم
اتحاد الكرة: هذا سبب رفض إقامة مباريات الزمالك في بتروسبورت.. وتطور لتجنب تكرار أزمة ساسي اتحاد الكرة: لجنة قانونية بيننا وبين الأهلي لدراسة رد كاف.. وما حدث أثناء تواجد مجاهد ربما ليس مقصودا مصدر من كاف يوضح لـ في الجول سبب رفض طلب مصر باستضافة نهائي الكونفدرالية.. وخطوة بسبب الأهلي مصدر من الأهلي لـ في الجول يكشف قرارا أصدره الخطيب بشأن نهائي دوري الأبطال كرة سلة - الأهلي يفوز على الاتحاد 63-60 ويتقدم في نتيجة نهائي دوري السوبر تصفيات أمم إفريقيا 2023 - إثيوبيا تحدد ملعب مواجهة مصر المصري يعلن احتمالية غياب أحمد مسعود بسبب الحادثة لستة أشهر مران الأهلي – إصابة ميكيسوني والسولية يبدأ الجري حول الملعب
أخر الأخبار
أنشيلوتي: مباريات الدوري أفضل تحضير لنهائي الأبطال 5 ساعة | الدوري الإسباني
اتحاد الكرة: هذا سبب رفض إقامة مباريات الزمالك في بتروسبورت.. وتطور لتجنب تكرار أزمة ساسي 5 ساعة | الدوري المصري
اتحاد الكرة: لجنة قانونية بيننا وبين الأهلي لدراسة رد كاف.. وما حدث أثناء تواجد مجاهد ربما ليس مقصودا 5 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
ريال مدريد يغسل أحزان الدربي بسداسية في شباك ليفانتي 6 ساعة | الدوري الإسباني
مصدر من كاف يوضح لـ في الجول سبب رفض طلب مصر باستضافة نهائي الكونفدرالية.. وخطوة بسبب الأهلي 6 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
عمرو وردة أفضل لاعب في الدوري القبرصي 2021-2022 6 ساعة | المحترفون
مصدر من الأهلي لـ في الجول يكشف قرارا أصدره الخطيب بشأن نهائي دوري الأبطال 6 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
كرة سلة - الأهلي يفوز على الاتحاد 63-60 ويتقدم في نتيجة نهائي دوري السوبر 7 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر اليد - الزمالك (31)-(32) الأهلي.. الأحمر إلى مونديال الأندية 2 سون يضيق الخناق على صلاح - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 3 كرة يد - إلى مونديال الأندية.. الأهلي بطلا لـ السوبر الإفريقي بعد الفوز على الزمالك 4 مرتضى منصور: لن نلعب في استاد القاهرة مرة أخرى.. والزمالك في طريقه لنفق مظلم