تاريخ مواجهات الزمالك والهلال.. تفوق يدعم الأبيض قبل السوبر المصري السعودي

تفوق أبيض يدعم الزمالك تاريخيا قبل مواجهة الهلال في كأس السوبر المصري السعودي.

ويلعب الزمالك مساء السبت ضد الهلال في الرياض، في بطولة السوبر المصري السعودي على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويشارك الزمالك في السوبر المصري السعودي بصفته بطل كأس مصر، في مواجهة الهلال حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين.

وقبل هذه المواجهة التقى الزمالك مع الهلال 4 مرات سواء وديا أو في البطولات العربية.

وفاز الزمالك مرتين مقابل فوز وحيد للهلال وتعادل. وسجل الأبيض في مرمى الهلال 6 أهداف، وتلقى 5 أهداف.

المواجهة الأولى بين الزمالك والهلال كانت في دوري أبطال العرب عام 2004، وفي هذه النسخة من البطولة التقى الفريقين 3 مرات.

وفاز الهلال على الزمالك في ذهاب دور المجموعات 2-صفر بهدفين سامي الجابر وتراوري.

أما لقاء العودة انتهى بالتعادل 1-1 وسجل للزمالك حازم إمام، وجاء هدف الهلال عن طريق جاتو سيسي.

ثالث مباراة تجمع الهلال والزمالك كانت في البطولة ذاتها على تحديد المركز الثالث والرابع وفاز المارد الأبيض 3-2 وسجل له كل من أحمد صالح وبشير التابعي ومحمد صديق. بينما سجل للهلال محمد الشلهوب المستمر مع الهلال حتى الآن وأحمد الصويلح.

أخر مباراة بين الزمالك والهلال كانت ودية عام 2015 وفاز الأبيض بهدفين دون رد سجلهما أحمد عيد عبد الملك وأحمد علي.

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