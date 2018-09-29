بالفيديو – السعيد يسجل في ملاحقة أهلي جدة لقمة الدوري السعودي

السبت، 29 سبتمبر 2018 - 22:15

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - أهلي جدة

عبد الله السعيد - أهلي جدة

سجل عبد الله السعيد هدفا هو الأول له في الدوري السعودي في فوز أهلي جدة على الباطن 2-0 في الجولة الرابعة.

وسجل السعيد هدفا من تسديدة بعيدة المدى سكنت شباك الباطن في الدقيقة 15 من عمر المباراة.

وأضاف نوح الموسى الهدف الثاني في الدقيقة 53.

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وألغى حكم الفيديو هدفا رائعا لعمر السومة بداع التسلل.

وصعد الأهلي للمركز الثالث بـ10 نقاط، بنقطتين خلف المتصدرين الهلال والنصر.

أما الباطن فيظل في المركز الـ14 وقبل الأخير بنقطة وحيدة.

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