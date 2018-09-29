بالفيديو – السعيد يسجل في ملاحقة أهلي جدة لقمة الدوري السعودي

سجل عبد الله السعيد هدفا هو الأول له في الدوري السعودي في فوز أهلي جدة على الباطن 2-0 في الجولة الرابعة.

وسجل السعيد هدفا من تسديدة بعيدة المدى سكنت شباك الباطن في الدقيقة 15 من عمر المباراة.

وأضاف نوح الموسى الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وألغى حكم الفيديو هدفا رائعا لعمر السومة بداع التسلل.

وصعد الأهلي للمركز الثالث بـ10 نقاط، بنقطتين خلف المتصدرين الهلال والنصر.

أما الباطن فيظل في المركز الـ14 وقبل الأخير بنقطة وحيدة.

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