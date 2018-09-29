بالفيديو – بوووووم.. عبد الله السعيد يفتتح أهدافه مع أهلي جدة بهدف صاروخي

السبت، 29 سبتمبر 2018 - 20:18

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - أهلي جدة

افتتح محترفنا المصري عبد الله السعيد، سجله التهديفي مع فريق أهلي جدة وذلك بعدما نجح في هز شباك الباطن.

أهلي جدة يواجه الباطن في الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

عبد الله السعيد شارك أساسيا، قبل أن ينجح في هز الشباك ووضع أهلي جدة في المقدمة بعد مرور ربع ساعة من المباراة.

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واستغل السعيد كرة عائدة من دفاع الباطن، ليطلق تسديدة أرضية صاروخية هزت شباك الباطن.

ويعد هدف السعيد في مرمى الباطن، هو الأول له منذ انضمامه إلى أهلي جدة.

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