الزمالك يعلن خوضه مواجهتي السوبر السعودي.. تعرف على المواعيد

الخميس، 27 سبتمبر 2018 - 19:42

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك ضد المقاولون

أعلن نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي، خوضه مواجهتي السوبر المصري السعودي ضد الهلال واتحاد جدة.

الزمالك يلعب ضد الهلال السعودي في الرياض في السادس من شهر أكتوبر المقبل.

كما تقرر إقامة مواجهة الزمالك ضد اتحاد جدة في القاهرة في السادس من شهر نوفمبر المقبل.

أخبار متعلقة
أمير مرتضى وإسماعيل يوسف ينوبان عن لاعبي الزمالك في دعوة السفير المصري بالكويت الاجتماع الفني – الزمالك بالأبيض أمام القادسية بالأصفر.. والحضور قبل اللقاء بساعة ونصف مهمة صعبة للأهلي والزمالك في كأس العرب والإسماعيلي قدمه في ثمن النهائي

في السادس من شهر أكتوبر، كان من المقرر إقامة لقاء الزمالك ضد الإسماعيلي في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

على أن يتوقف الدوري بسبب معسكر المنتخب المصري استعدادا لمواجهتي سوازيلاند في الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات إفريقيا.

طالع أيضا:

حكما قمة الأهلي ووفاق سطيف.. "ركلة جزاء" النهائي وموقعة الـ 6-2

تقرير يوناني: وردة اعتذر لمدرب باوك على ما بدر منه.. وعقاب ضد اللاعب

حوار في الجول - ناصر ماهر يتحدث عن أزمة مباراة الخماسي.. والمقارنة مع السعيد وبداية نيمار وديمبيلي

مصدر من الأهلي لـ في الجول: وصلنا إخطار صلة الرسمي بفسخ التعاقد

رسميا - ألمانيا تفوز بتنظيم أمم أوروبا 2024

رسميا - لن يغيب أمام يونايتد.. إيقاف رونالدو مباراة واحدة فقط بدوري الأبطال

الزمالك الاتحاد الهلال السوبر المصري السعودي
نرشح لكم
الرجاء ينهي أزمة تذاكر مباراة الأهلي خبر في الجول - الجونة يحسم مصير رضا شحاتة اليوم.. والأقرب لخلافته حال الرحيل طائرة - الأهلي يمدد تعاقده مع أحمد سعيد عبد الحفيظ: شخصية لاعبي الأهلي تظهر في الأوقات الصعبة.. وعلاقتنا بالرجاء قوية خبر في الجول - تامر مصطفى يتقدم باستقالته من تدريب مصر للمقاصة عامر حسين: الهجوم على إيهاب جلال زاد عن حده.. وسنضع تصورا جديدا لمواعيد الدوري تقرير مغربي: كاف يفتح تحقيقا في أحداث مباراة الأهلي والرجاء مباراة غيرت مسيرتي - أحمد مجدي.. مواجهة ضد المقاولون منعت رحيلي عن الأهلي
أخر الأخبار
الهلال يسيطر على التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال آسيا 41 دقيقة | الوطن العربي
خبر في الجول - مواعيد مباريات مصر في تصفيات إفريقيا.. وموقف الفيديو ساعة | إفريقيا
الرجاء ينهي أزمة تذاكر مباراة الأهلي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
خبر في الجول - الجونة يحسم مصير رضا شحاتة اليوم.. والأقرب لخلافته حال الرحيل ساعة | الدوري المصري
روبياليس يتحدث عن.. كسر شقيقته لركبته.. ولا أستبعد أن يزرعوا مخدرات في سيارتي ساعة | أوروبا
صلاح يوضح معنى تصريحاته بعد مواجهة مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
بداية الثورة.. ثنائي مخضرم يرحل مانشستر يونايتد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
طائرة - الأهلي يمدد تعاقده مع أحمد سعيد 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح الأفضل في تاريخ مصر.. تعرف على الخمسة الأوائل 2 كلوب: ما فعلته مع صلاح لن أكرره بشأن ماني 3 ليفربول يطلب تأجيل لقاء نيوكاسل لمدة 7 ساعات 4 إيهاب جلال يكشف إمكانية استمراره مع بيراميدز بشرطين