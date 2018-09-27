الزمالك يعلن خوضه مواجهتي السوبر السعودي.. تعرف على المواعيد

أعلن نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي، خوضه مواجهتي السوبر المصري السعودي ضد الهلال واتحاد جدة.

الزمالك يلعب ضد الهلال السعودي في الرياض في السادس من شهر أكتوبر المقبل.

كما تقرر إقامة مواجهة الزمالك ضد اتحاد جدة في القاهرة في السادس من شهر نوفمبر المقبل.

في السادس من شهر أكتوبر، كان من المقرر إقامة لقاء الزمالك ضد الإسماعيلي في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

على أن يتوقف الدوري بسبب معسكر المنتخب المصري استعدادا لمواجهتي سوازيلاند في الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات إفريقيا.

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