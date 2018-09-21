أرقام في الجول – احذر يا أهلي من ثنائي وسط هوريا

الجمعة، 21 سبتمبر 2018 - 11:45

كتب : FilGoal

الأهلي - هوريا

بين كل لاعبي هوريا فثنائي خط الوسط بايي كامارا وبافور هو أكثر من استعاد الكرة من لاعبي الأهلي خلال مباراة الفريقين السابقة وهو من يتحكم في كل مجريات اللعب للنادي الغيني.

فماذا قدم كامارا وبافور في لقاء الذهاب؟

استعاد لاعبو هوريا الكرة من الأهلي خلال اللقاء السابق 96 مرة ولكن نجح كامارا وبافور وحدهما في استعادتها 33 مرة، بواقع 17 مرة للأول و16 للثاني بنسبة 35% من إجمالي ما استعاده فريقهما.

كما أن نسبة تمريرات الثنائي جيدة للغاية، فبايي كامارا مرر الكرة 51 مرة بنسبة دقة بلغت 90%.

أما بافور فقد مررها 100 مرة بنسبة دقة بلغت 85%.

ويجيد الثنائي توزيع اللعب طبقا لأدوارهما، فكان بايي يميل للناحية اليسرى وبافور لليمني لتغطية جميع أجزاء الملعب أمام انطلاقات أجنحة الأهلي.

خريطة تحركات باييه

خريطة تحركات بافور

ومرر اللاعبان فيما بينهما الكرة بواقع 17 مرة، بواقع 9 مرات من بافور إلى كامارا، و8 من الثاني للأول.

وسدد بايي كامارا الكرة مرة واحدة فقط على مرمى الأهلي لم تكن دقيقة، فيما صوب بافور 3 مرات وكان هو صاحب التسديدة الوحيدة بين الثلاث خشبات لمرمى محمد الشناوي.

لكن ما يعيب بايي هو فقدانه الكبير للكرة إذ أنه فقدها 5 مرات مقابل مرتين فقط لبافور.

وهذا ما يعيب وسط ملعب هوريا فبالبضغط عليه بشكل أكبر سوف يجبرهما على ارتكاب الأخطاء ما يسهل من مهمة الفريق الأحمر للوصول لمرمى هوريا.

وتعادل الأهلي سلبيا بدون أهداف مع هوريا الجمعة الماضية في غينيا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسوف يلتقي الفريقان مجددا في لقاء الإياب في ملعب السلام غدا السبت.

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