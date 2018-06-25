مدرب السعودية: نستحق الفوز.. ومنتخب مصر لم يصنع فرصا كثيرة أمامنا

الإثنين، 25 يونيو 2018 - 18:48

كتب : EFE

بيتزي

اعتبر الأرجنتيني خوان انطونيو بيتزي مدرب المنتخب السعودي أن فريقه "كان يستحق الفوز" الذي حققه (2-1) على مصر في ختام دور المجموعات بكأس العالم لكرة القدم المقام في روسيا.

وقال "استحوذنا على الكرة معظم فترات اللقاء. كانت المباراة مفتوحة في بعض الاوقات مما سمح بوجود بعض المساحات. ولكننا بصفة عامة كنا نستحق الفوز".

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وأشار إلى أن المنتخب المصري لم يصنع فرص خطيرة كثيرة على مرمى فريقه، باستثناء تلك التي أهدرها محمد صلاح حين انفرد بالمرمى بعد تقدم الفراعنة في النتيجة خلال الشوط الاول.

وعن إمكانية استمراره في قيادة "الخضر"، رغم توديع المونديال من دور المجموعات، أجاب أن "الاتحاد (السعودي لكرة القدم) لديه السلطة لاتخاذ القرار المناسب. الامر لا يتوقف علي. أنا سعيد بعملي مع الاتحاد واللاعبين، ولكننا سنبحث الامر خلال الايام القادمة".

وكان الفريقان العربيان قد خرجا من الدور الأول بعد خسارتهما الجولتين الماضيتين أمام روسيا وأوروجواي اللتين تأهلتا للدور التالي.

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