بالفيديو - صناعة هدف تمحو ظهور "خافت" من كهربا في ملخص لمساته أمام الباطن

الأحد، 01 أبريل 2018 - 21:52

كتب : FilGoal

كهربا

كهربا

صنع محمود عبد المنعم "كهربا" جناح اتحاد جدة هدفا في تأهل فريقه إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الباطن رغم أنه لم يظهر في أفضل حالاته طوال المباراة.

ولم يقدم النجم المصري المعار من الزمالك أي خطورة طوال الشوط الأول، وكاد أن يسجل هدفا في الشوط الثاني لكن سوء إنهاء الهجمة حرمه من ذلك.

وقبل صافرة النهاية صنع الهدف السادس لزميله لتنتهي المباراة 6-2 ويصعد مع الاتحاد لنهائي كأس خادم الحرمين.

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ويقدم FilGoal.com ملخص لمسات كهربا خلال المباراة التي أقيمت بملعب الباطن..

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