بالفيديو – الدوري يشتعل.. الاتفاق يسقط الهلال والشيخ وحسين السيد يصنعان

الجمعة، 09 مارس 2018 - 21:27

كتب : رامي جمال

حسين السيد - أحمد الشيخ - الاتفاق

سقط الهلال أمام مضيفه الاتفاق بهدفين لهدف ليتيح الفرصة للأهلي للاقتراب الأكثر من صدارة الدوري السعودي للمحترفين.

وحل الهلال اليوم الجمعة ضيفا على الاتفاق في ملعب الأمير محمد بن فهد لملاقاته في إطار الجولة 24 من الدوري.

وشهدت المباراة مشاركة الثنائي المصري للاتفاق حسين السيد وأحمد الشيخ فيها بشكل كامل.

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سجل محمد مرزوق الكويكبي هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 57 بعد تمريرة بينية رائعة من أحمد الشيخ.

وأضاف فيليب كيس الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 86 بعدما حصل عليها فريقه إثر لمس الكرة ليد مدافع الهلال بعد عرضية من حسين السيد.

وقلص محمد الشلهوب النتيجة بتسجيله الهدف الأول للهلال في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

ووصل رصيد الاتفاق بفضل ذلك الانتصار إلى 33 نقطة يحتل بهم المركز الخامس في جدول الترتيب.

أما الهلال فتجمد رصيده عند 49 نقطة يحتل بهم صدارة جدول الترتيب بفارق نقطة عن الهلال ملاحقه ويتبقى للفريقين ثلاث مباريات في الدوري إحداهم مواجهة بينهما في الجولة 25 ولكن بعد خوض مباراة مؤجلة لكل منهما.

أحمد الشيخ الهلال حسين السيد الاتفاق
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