في صراع الهبوط.. شيكابالا يشاهد فوز الرائد على أحد وإصابة عطوة

الجمعة، 09 مارس 2018 - 20:13

كتب : FilGoal

شيكابالا

حقق فريق الرائد فوزا هاما على مضيفه أحد في ملعب مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز بثلاثية مقابل هدف أمام أعين نجم الزمالك المعار محمود عبد الرازق "شيكابالا".

شيكابالا

النادي : الزمالك

الرائد

وجلس شيكابالا العائد من الإصابة على دكة البدلاء طوال المباراة والتي حقق فريقه فيها فوزه الرابع فقط هذا الموسم.

وتقدم تراباي أديسون في الدقيقة الخامسة وإسماعيل بانجورا سجل الثاني في الدقيقة 32 من ركلة جزاء.

أخبار متعلقة
شيكابالا جاهز للعودة للمشاركة مع الرائد أمام أحد رئيس الرائد: شيكابالا من أفضل المحترفين في السعودية.. ولديه مشكلة واحدة شيكابالا.. موهبة محلها القلب الزمالك يكشف موقف عودة شيكابالا وكهربا ومصطفى فتحي

واختتم صالح الشهري الثلاثية في الدقيقة 59، فيما سجل هدف أحد الوحيد ماموتو نداي بالدقيقة 74.

وأجرى ألكسندر إليتش تغييرين فقط في المباراة وظل شيكابالا على مقاعد البدلاء وسط تقدم فريقه في النتيجة.

وتعرض محمد عطوة مدافع الاتحاد السكندري السابق لإصابة بشد في العضلة الخلفية في نهاية المباراة وتم استبداله على أثرها.

هذا الفوز رفع رصيد الرائد للنقطة 20 في الترتيب قبل الأخير ودفع بأحد إلى المركز الأخير برصيد 18 نقطة.

شيكابالا الرائد في المحترفين
نرشح لكم
أخر الأخبار
في أول حوار بعد الصفقة المثيرة.. رمضان صبحي يكشف كواليس انتقاله لـ بيراميدز 2 دقيقة | ميركاتو
غزل المحلة يعلن رحيل 13 لاعبا عن صفوفه ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الثلاثاء 27 أكتوبر.. مارسيليا ضد سيتي وليفربول وريال مدريد يلعبان في دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
رمضان يرد على احتمالية العودة لـ الأهلي والخلاف مع عبد الحفيظ: لن أنضم لـ الزمالك.. ورسالة لـ الخطيب 10 ساعة | الدوري المصري
مرتضى: حصلنا على المركز الثاني بالعند في الجنايني.. ومن الصعب شفاء كل مصابي الرجاء دفعة واحدة 10 ساعة | الدوري المصري
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: تشاتشيتش سيرحل عن الفريق بعد عدم التتويج بالكونفدرالية 10 ساعة | الدوري المصري
المدير الفني لنهضة بركان: كان من المستحيل لنا الخسارة في نهائي الكونفدرالية مرتين متتاليتين 10 ساعة | الكونفدرالية
رمضان صبحي يكشف أسباب وكواليس رحيله من الأهلي: هذه الأمور ضايقتني 10 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. وموقف مباراتي الأهلي ضد الوداد والنهائي 2 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن الزمالك والرجاء 3 الأهلي: فرصة كبيرة مقبلة لـ صالح جمعة.. موقف موسيماني من بادجي وجاهزية معلول 4 مرتضى منصور: أريد تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.. وسيتم استبعاد الرجاء إذا رفض مواجهة الزمالك
قد ينال إعجابك