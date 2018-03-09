في صراع الهبوط.. شيكابالا يشاهد فوز الرائد على أحد وإصابة عطوة

حقق فريق الرائد فوزا هاما على مضيفه أحد في ملعب مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز بثلاثية مقابل هدف أمام أعين نجم الزمالك المعار محمود عبد الرازق "شيكابالا".

شيكابالا النادي : الزمالك الرائد

وجلس شيكابالا العائد من الإصابة على دكة البدلاء طوال المباراة والتي حقق فريقه فيها فوزه الرابع فقط هذا الموسم.

وتقدم تراباي أديسون في الدقيقة الخامسة وإسماعيل بانجورا سجل الثاني في الدقيقة 32 من ركلة جزاء.

واختتم صالح الشهري الثلاثية في الدقيقة 59، فيما سجل هدف أحد الوحيد ماموتو نداي بالدقيقة 74.

وأجرى ألكسندر إليتش تغييرين فقط في المباراة وظل شيكابالا على مقاعد البدلاء وسط تقدم فريقه في النتيجة.

وتعرض محمد عطوة مدافع الاتحاد السكندري السابق لإصابة بشد في العضلة الخلفية في نهاية المباراة وتم استبداله على أثرها.

هذا الفوز رفع رصيد الرائد للنقطة 20 في الترتيب قبل الأخير ودفع بأحد إلى المركز الأخير برصيد 18 نقطة.