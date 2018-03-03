تشكيل الرائد - استبعاد شيكابالا لأول مرة منذ الجولة الـ12.. وعطوة أساسي

أعلن أليكساندر أليتش مدرب الرائد اللاعب الدولي المصري محمود عبد الرازق "شيكابالا" من قائمة فريقه التي ستواجه النصر في الدوري السعودي للمحترفين.

وتواجد محمد عطوة اللاعب المصري الذي انضم إلى الرائد خلال شهر يناير الماضي قادما من الاتحاد السكندري.

وتعد تلك المرة الأولى التي يستبعد فيها المدرب شيكابالا، وكان اللاعب قد استبعد من القائمة مرة وحيدة منذ انضمامه إلى الرائد على سبيل الإعارة لمدة موسم قادما من الزمالك خلال الصيف الماضي، إذ أنه لم يكن ضمن قائمة الرائد لمواجهة الفيحاء في الجولة الـ12.

ويستضيف النصر نظيره الرائد ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري السعودي يوم السبت.

وجاء تشكيل الرائد كالتالي:

حراسة المرمى: متعب شراحيلي

الدفاع: محمد العمري – محمد عطوة – متعب المطلق – إيلي سابيا – محمد الشريمي

الوسط: سلطان السوادي – دانييل أمورا – عصام الراقي

الهجوم: صالح الشهري – إسماعيل بانجورا