بالفيديو - الصدارة هلالية.. الزعيم يُسقط الفيصلي بمشاركة صالح جمعة

تغلب الهلال على منافسه الفيصلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة في الدوري السعودي.

واستضاف الهلال منافسه الفيصلي في ملعب جامعة الملك سعود لحساب الجولة 23 من المسابقة.

سجل هدف المباراة الوحيد جيلمين ريفاس في الدقيقة 29 من عمر المباراة.

وشارك صالح جمعة في المباراة منذ الدقيقة 60 بعدما جلس كبديل في بداية اللقاء.

وسدد صالح جمعة كرة قوية من ركلة حرة مباشرة حصل عليها بنفسه في الدقيقة 89 ولكن حارس مرمى الهلال كان بالمرصاد لها.

ورفع الهلال بفضل ذلك الانتصار رصيده إلى 49 نقطة ليواصل الابتعاد عن الأهلي ملاحقه بأربع نقاط.

فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 33 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في جدول الترتيب.

ولا يتبقى على نهاية الدوري السعودي سوى أربع جولات بالإضافة لجولة أخرى مؤجلة لكل الفرق.

وكان الهلال توج بلقب الدوري السعودي الموسم الماضي فيما ظفر به الأهلي في نظيره قبل الماضي.