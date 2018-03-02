بالفيديو – مرور من الحارس وفرص محققة في ملخص الشيخ وحسين السيد ضد أحد

الجمعة، 02 مارس 2018 - 20:16

كتب : FilGoal

أحمد الشيخ - حسين السيد

شارك الثنائي المصري حسين السيد وأحمد الشيخ في انتصار الاتفاق على أحد في الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين.

لقاء مثير للغاية انتهى بفوز الاتفاق بثلاثية مقابل هدفين.

أحمد الشيخ شارك في المباراة كأساسي قبل أن يغادر في الدقيقة 88.

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بينما حسين السيد لعب اللقاء بالكامل.

ثنائية أحد جاءت عن طريق هشام السيفي في الدقيقة 36 و77.

بينما ثلاثية الاتفاق جاءت عن طريق فخر الدين بن يوسف وعبد الرحمن العبود وحامد الغامدي في الدقيقة 39 و45 و84.

عندما كانت النتيجة تشير للتعادل 2-2 كاد أحمد الشيخ أن يسجل هدفا رائعا بعدما مر من حارس المرمى ولكن تسديدته جاءت بجوار القائم قبل أن يبعدها مدافع أحد عند خط المرمى.

ووصل الاتفاق إلى النقطة 29 في المركز السابع، بينما تجمد رصيد أحد عند النقطة 18 في المركز الـ13.

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أحمد الشيخ حسين السيد الاتفاق أحد في المحترفين في السعودية
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