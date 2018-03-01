الحضري بعد الـ 5-1: لم نقصر

الخميس، 01 مارس 2018 - 22:32

كتب : FilGoal

عصام الحضري

يرى عصام الحضري حارس مرمى فريق التعاون أن فريقه لم يقصر على الإطلاق أمام أهلي جدة.

و شارك الثنائي المصري عصام الحضري وعماد متعب بينما غاب مؤمن زكريا عن فوز أهلي جدة بخماسية مقابل هدف في الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال الحضري: "تلك هي كرة القدم. لم نقصر نهائيا أمام الأهلي".

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وأضاف في تصريحاته مع MBC برو عقب المباراة "التوفيق لم يكن حليفا لنا وكنا نقدر على التسجيل أكثر من هدف لولا التوفيق".

وواصل "لا يوجد أي فريق ينتصر في كل المباريات. تلك هي كرة القدم، قد تخسر أو تفوز أو تتعادل".

وتابع "لم يقصر أي لاعب والكل اجتهد طوال أحداث المباراة ويجب أن ننسى تلك النتيجة ونركز فيما هو مقبل".

وأكمل حديثه قائلا: "من الغد سنفكر في المواجهة المقبلة وهدفنا تحقيق الانتصار في كل المباريات المتقبلة من أجل إنهاء الدوري في مركز جيد".

ووصل أهلي جدة إلى النقطة 45 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد التعاون عند النقطة 28 في المركز الثامن.

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