مدحت شلبي يعلق على مباراتين في الدوري السعودي بعد هيكلة قناة الرياضية

أسندت قناة الرياضية السعودية تعليق مباراتين بالدوري لمدحت شلبي خلال الجولة 23 من المسابقة.

وكانت قناة الرياضية السعودية أعيد هيكلتها خلال الفترة الماضية وقررت إسناد مهمة تعليق المباريات للعديد من المعلقين المخضرمين ومنهم مدحت شلبي.

وتولى شلبي مهمة التعليق اليوم الخميس على لقاء الشباب والاتحاد وسوف يقوم بالتعليق على مباراة الهلال أمام الفيصلي.

وبعدها سوف يعود شلبي إلى مصر بعدما سافر للسعودية ليستأنف عمله مع قناة "أون سبورت".

وكانت آخر مباراة تولى شلبي التعليق عليها هي مصر والكونغو والتي شهدت تأهل الفراعنة رسميا إلى كأس العالم 2018 في روسيا.

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