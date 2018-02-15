بالفيديو – إصابتان وفرصة مهدرة في ملخص لمسات متعب والحضري مع التعاون أمام القادسية

الخميس، 15 فبراير 2018 - 20:43

كتب : FilGoal

عصام الحضري مع التعاون أمام القادسية

عصام الحضري مع التعاون أمام القادسية

إصاباتان وفرصة مهدرة كانوا ملخص لمسات عصام الحضري وعماد متعب مع التعاون أمام القادسية في الدوري السعودي.

تعادل التعاون الذي يضم بين صفوفه الثلاثي المصري عماد متعب، عصام الحضري ومصطفى فتحي مع القادسية بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين.

شارك عصام الحضري بصفة أساسية في اللقاء ومنع الخصم من إحراز الأهداف، إلا في مناسبة واحدة.

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على الجانب الآخر، شارك متعب كبديل في الشوط الثاني وغاب مصطفى فتحي للإصابة.

وتعادل التعاون في الدقيقة الـ90 من ركلة جزاء، ليتفادى الخسارة أمام القادسية.

التعاون الفادسية متعب الحضري
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