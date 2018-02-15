متعب: التعادل غير جيد.. التعاون يعاني من اهتزاز المستوى

شدد عماد متعب مهاجم التعاون أن فريقه كان يريد تحقيق الانتصار على القادسية من أجل الارتقاء أكثر في جدول الترتيب وأكد أن عليهم التحسن في المباريات المقبلة.

وتعادل التعاون مع القادسية اليوم الخميس إيجابيا بهدف لمثله في الجولة 22 من الدوري السعودي.

وتحدث متعب لقناة "إم بي سي برو سبورتس" عقب المباراة قائلا: "بالطبع حزين بسبب التعادل كنا نلعب من أجل إدراك الفوز والارتقاء أكثر في جدول الترتيب".

ويحتل التعاون المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن النصر صاحب المركز الثالث.

وواصل متعب حديثه "التعاون يعاني من اهتزاز المستوى فهو يلعب مع الفرق الأعلى منه في جدول الترتيب بشكل جيد ويحقق نتائج إيجابية ولكنه يسقط مع من هم أسفل منه".

وأكمل "كي تحقق نتائج جيدة نحتاج لثبات في المستوى فقط".

وعن عدم تسجيل مهاجمو التعاون لأي هدف طوال المباراة والهدف الوحيد جاء من ركلة جزاء قال: "عامل التوفيق له دور كبير أهم شيء أن نسجل أهدافا حتى لو سوف يسجل عصام الحضري بنفسه".

وشارك متعب في بداية الشوط الثاني بعدما جلس كبديل في البداية.