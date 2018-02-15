بالفيديو - التعاون يخطف نقطة في الوقت القاتل من القادسية بمشاركة متعب والحضري

تعادل نادي التعاون مع ضيفه القادسية بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين.

سجل هارون كمارا الهدف الأول للقادسية في الدقيقة الـ20 في شباك الحضري، لينتهي الشوط الأول بتقدم القادسية بهدف مقابل لا شيء.

في شوط المباراة الثاني، شارك عماد متعب كبديل مع بداية الشوط.

وحاول متعب التسجيل في أكثر من مناسبة دون إحداث خطورة حقيقية على المرمى.

وتعرض مهاجم الأهلي السابق لإصابة في الدقيقة الـ58 بعد تدخل قوي من حارس القادسية خارج المنطقة، ليتلقى العلاج ثم يكمل اللقاء.

وتحصل التعاون على ركلة جزاء في الدقيقة الـ90 أراد متعب تنفيذها، لكن البيشي سددها بنفسه وسجل هدف التعادل القاتل.

تعادل الفريقين رفع رصيد التعاون للنقطة الـ28 في المركز السادس، فيما ارتفع رصيد القادسية للنقطة الـ19 في المركز الـ12.