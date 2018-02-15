بالفيديو - التعاون يخطف نقطة في الوقت القاتل من القادسية بمشاركة متعب والحضري

الخميس، 15 فبراير 2018 - 19:43

كتب : FilGoal

متعب - التعاون

تعادل نادي التعاون مع ضيفه القادسية بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين.

سجل هارون كمارا الهدف الأول للقادسية في الدقيقة الـ20 في شباك الحضري، لينتهي الشوط الأول بتقدم القادسية بهدف مقابل لا شيء.

في شوط المباراة الثاني، شارك عماد متعب كبديل مع بداية الشوط.

أخبار متعلقة
تشكيل التعاون - الحضري أساسي ومتعب بديل ضد القادسية بالفيديو – شباك الحضري تهتز في خسارة مفاجأة للتعاون ضد أحد بمشاركة متعب رحلة في أوراق كوبر قبل معسكر مارس.. أسماء جديدة وصداع في مركزين وشرط لضم متعب صلاح أمين: أعاتب متعب لسكوته على عدم المشاركة في المباريات

وحاول متعب التسجيل في أكثر من مناسبة دون إحداث خطورة حقيقية على المرمى.

وتعرض مهاجم الأهلي السابق لإصابة في الدقيقة الـ58 بعد تدخل قوي من حارس القادسية خارج المنطقة، ليتلقى العلاج ثم يكمل اللقاء.

وتحصل التعاون على ركلة جزاء في الدقيقة الـ90 أراد متعب تنفيذها، لكن البيشي سددها بنفسه وسجل هدف التعادل القاتل.

تعادل الفريقين رفع رصيد التعاون للنقطة الـ28 في المركز السادس، فيما ارتفع رصيد القادسية للنقطة الـ19 في المركز الـ12.

عماد متعب التعاون القادسية
نرشح لكم
أخر الأخبار
المقاولون: حفني حصل على قرابة المليون جنيه ولم يشارك إلا في 10 دقائق 6 دقيقة | الدوري المصري
ثنائية لوكاكو وإريكسن تقود إنتر لإقصاء خيتافي من الدوري الأوروبي 15 دقيقة | أوروبا
وكيل وادي: اللاعب سيرحل عن المصري بشكل مؤكد نهاية الموسم.. ورئيس النادي يرد 28 دقيقة | الدوري المصري
يونايتد يقلب تأخره لفوز أمام لاسك في الدوري الأوروبي 28 دقيقة | أوروبا
جلسة خاصة لتحديد مصير محمد صالح مع المصري 42 دقيقة | الدوري المصري
مخرج مباراة الزمالك والمصري لـ في الجول: جاهزون لتطبيق الـVAR بـ7 كاميرات ساعة | الدوري المصري
رسميا - إقالة فيريرا من تدريب سانتوس ساعة | أمريكا
رسميا - بيير كالولو أول صفقات ميلان الصيفية ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال.. وإجراءات استضافة النهائي والحضور الجماهيري 2 عاشور كاشفا كواليس الأزمة: فايلر خالف قرار الخطيب.. وآل الشيخ يحب الأهلي أكثر من أشخاص في النادي 3 الأهلي يتقدم بالبلاغ رقم 13 للنائب العام ضد رئيس الزمالك 4 المقاولون لـ في الجول: حفني لاعب غير ملتزم وسننهي استعارته.. والمقاصة يرد
قد ينال إعجابك