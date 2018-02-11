محمد عطوة: شيكابالا ساعد في إتمام صفقة انضمامي إلى الرائد

قال محمد عطوة مدافع الرائد السعودي إن زميله محمود عبد الرازق "شيكابالا" ساعد في إتمام صفقة انضمامه للفريق السعودي، كما أشار إلى أنه يتمنى الاستمرار لأطول وقت في السعودية.

محمد عطوة النادي : بيراميدز شيكابالا النادي : الزمالك الرائد

وصرح عطوة لبرنامج "ستاد الهدف" قائلا: "الرائد فريق كبير لكن موقفه في الدوري صعب قليلا، لكن تم توفير كافة سبل الراحة لكي نخرج من تلك المنطقة".

وأضاف "أرى أنني يجب أن أكمل هنا وهذا الأفضل لي، ولو لم يحدث ذلك فأتمنى العودة إلى فريق كبير في مصر".

وأتم "كان هناك وكيل عراقي ويتولى تعاقدات الرائد وتحدث مع نائب الرئيس الذي سأل محمود عبد الرازق شيكابالا عني والذي تحدث عني بصورة جيدة وساعد في إتمام الصفقة".

وانضم عطوة إلى الاتحاد قادما من مصر المقاصة في صيف عام 2016 في صفقة انتقال حر. قبل أن ينضم صاحب الـ28 عاما خلال السوق الشتوية الماضية إلى صفوف الرائد.

وشارك عطوة مع الاتحاد خلال الموسم الجاري في 16 مباراة في كل البطولات وسجل خلالها هدفا وصنع آخر.

ويحتل الرائد المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 17 نقطة بفارق 3 نقاط عن الاتفاق صاحب المركز الـ11.