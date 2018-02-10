بالفيديو – عبد الشافي يصنع انتصار الفتح على الشباب بمشاركة عمرو بركات

صنع محترفنا المصري محمد عبد الشافي هدفا رائعا لصالح فريقه الفتح أمام الشباب.

الشباب بتواجد محترفنا المصري عمرو بركات خسر بهدف مقابل لا شيء أمام الفتح بمشاركة عبد الشافي في الجولة الـ 21 من الدوري السعودي للمحترفين.

بعد شوط أول سلبي، ظهر عبد الشافي ليرسل عرضية ولا أروع على قدم عبد القادر الوسلاتي الذي لم يتردد ليسدد على الطائر بقوة في الشباك.

عرضية متقنة ثم تسديدة صاروخية كتبت هدف الانتصار للفتح أمام الشباب.

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عبد الشافي صنع هدفا في لقاء الفتح السابق في الدوري أمام الاتفاق.

هدف الفتح الوحيد وقتها جاء من صناعة عبد الشافي لعبد القادر الوسلاتي أيضا، ولكن الاتفاق بمشاركة حسين السيد وأحمد الشيخ قلب النتيجة وحقق الانتصار بثنائية مقابل هدف.

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ووصل الفتح إلى النقطة 25 في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الشباب عند النقطة 26 في المركز السابع.

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