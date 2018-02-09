كهربا يشارك في تعادل الاتحاد والقادسية

الجمعة، 09 فبراير 2018 - 21:17

كتب : FilGoal

كهربا

شارك محمود عبد المنعم "كهربا" جناح اتحاد جدة في تعادل فريقه سلبيا ضد مضيفه القادسية على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي.

وشارك كهربا أساسيا وطوال المباراة وكاد أن يسجل هدفا في الوقت القاتل لولا تألق حارس القادسية فيصل المسرحي.

وجاءت المباراة هادئة وتزداد حدتها على فترات لكن دون أن تهتز الشباك.

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ولعب ستانلي اوهاويتشي جناح الزمالك السابق أساسيا وخرج مصابا في الدقيقة 77 ودخل مازن أبو شرارة.

وقدم كهربا مباراة جيدة في معظم أوقاتها وصنع أكثر من فرصة خطيرة بفضل مهارته لكنها تتجمد أمام حارس ودفاع القادسية.

ورفع الاتحاد رصيده للنقطة 29 بالترتيب الخامس خلف الفيصلي الرابع بفارق نقطة. بينما يعاني القادسية في الترتيب قبل الأخير برصيد 18 نقطة.

كهربا في المحترفين
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