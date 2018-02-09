انتهت - التعاون (0)-(1) أحد.. شباك الحضري تهتز ومتعب يغادر
الجمعة، 09 فبراير 2018 - 17:56
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة التعاون وأحد في الجولة الـ21 للدوري السعودي للمحترفين.
عماد متعب
النادي :
عصام الحضري
النادي : معتزل
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ويلعب الحارس الدولي المصري عصام الحضري أساسيا مع فريق التعاون.
وكذلك يقود النجم المصري عماد متعب هجوم فريق التعاون ضد أحد.
انطلاق المباراة
ق73 متعب يغادر الملعب مستبدلا
ق52: هدف أول لأحد في شباك عصام الحضري
مرت نصف ساعة دون خطورة على المرميين.