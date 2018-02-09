انتهت - التعاون (0)-(1) أحد.. شباك الحضري تهتز ومتعب يغادر

الجمعة، 09 فبراير 2018 - 17:56

كتب : FilGoal

متعب - التعاون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة التعاون وأحد في الجولة الـ21 للدوري السعودي للمحترفين.

عماد متعب

النادي :

عصام الحضري

النادي : معتزل

التعاون

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ويلعب الحارس الدولي المصري عصام الحضري أساسيا مع فريق التعاون.

أخبار متعلقة
هدية جديدة إلى الأهلي.. الداخلية يعرقل الإسماعيلي شيكابالا يتحدث عن "احتفال الأزمة" بعد هدفه في الباطن بالفيديو – يا رائع يا شيكا.. شيكابالا يسجل ومناوشات كبيرة بسبب احتفاله بالفيديو - شيكابالا يسجل في فوز الرائد بثلاثية على الباطن بمشاركة عطوة

وكذلك يقود النجم المصري عماد متعب هجوم فريق التعاون ضد أحد.

انطلاق المباراة

ق73 متعب يغادر الملعب مستبدلا

ق52: هدف أول لأحد في شباك عصام الحضري

مرت نصف ساعة دون خطورة على المرميين.

عماد متعب عصام الحضري الدوري السعودي
نرشح لكم
أخر الأخبار
قائمة ريال مدريد - ظهور فينيسيوس بعد سلبية المسحة.. وعودة "فتى زيدان" وهازارد 5 دقيقة | أوروبا
حوار - محمد الشناوي: دوري الأبطال تحدي خاص.. ويختار أصعب 3 مباريات هذا الموسم 21 دقيقة | الدوري المصري
أمير توفيق يجيب لـ في الجول عن "هل ينضم طاهر محمد لـ الأهلي قبل نهاية الموسم؟" 25 دقيقة | الدوري المصري
بلا تسديدة واحدة على صاحب الـ 20 خسارة.. توتنام يعجز أمام بورنموث 34 دقيقة | أوروبا
مؤتمر زيدان: أعرف التشكيل الذي سأبدأ به أمام ألافيس 40 دقيقة | أوروبا
مباشر – أستون فيلا (0) - (1) مانشستر يونايتد.. جوووول برونو من ركلة جزاء 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حوار - سعد سمير: الأهلي وضعني في المكانة التي استحقها.. سعيد بتقدير محمود الخطيب 57 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل – سولشاير يكرر ما حدث قبل 14 عاما في يونايتد.. وتريزيجيه أساسي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عودة الدوري - مرتضى: لن أخذل الجماهير حتى إذا وصل الأمر للاستقالة 2 تامر النحاس لـ في الجول: فايلر طلب استمرار مروان.. وما قام به سعد سمير فاجأ مسؤولي الأهلي 3 صلاح لا يتوقف عن تحطيم الأرقام.. ويصبح أسرع من يساهم بـ 100 هدف مع ليفربول 4 المقاولون العرب يكشف جديد صفقة طاهر محمد لـ الأهلي.. "خطوة أخيرة بعد خفض السعر"
قد ينال إعجابك