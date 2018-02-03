انتهت – الاتفاق (2) الفتح (1) نهاية المباراة بفوز الشيخ وحسين السيد على عبد الشافي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتفاق ضد الفتح، ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين.

أحمد الشيخ وحسين السيد أساسيان مع الاتفاق، فيما يبدأ محمد عبد الشافي كأساسي مع الفتح.

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نهاية المباراة بفوز الاتفاق على الفتح

ق. 92 هدف محقق يهره مهاجم الفتح بعدما سقطت الكرة من يد رايس مبولحي حارس الاتفاق لكنه سدد فوق المرمى

ق. 54 جوووووووووووول ثااااني للاتفاق.. رأسية أحمد الشيخ في المرمى مسجلا الثاني لفريقه

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 18 جووووووول التعادل للاتفاق عن طريق عبد البيان عبدي

ق, 3 جوووووووووول أول للفتح من صناعة عبد الشافي بعرضية رائعة ورأسية أروع من عبد القادر الوسلاتي

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بداية المباراة.