جونيور أجايي.. احذر من الخجول إذا دخل الأجواء

تدريب على التسديد وتدريبات على الكرات العرضية.. خمن كم كرة عرضية كان يسجلها جونيور أجايي في المرمى بين كل 10 كرات حين بدأ رحلته مع الأهلي؟

لم يكن يسجل إلا نادرا جدا. 3 كحد أقصى.

كان خجولا وهادئا لا ينخرط سريعا في الأجواء.. لكن احذروا من كل هادئ إذا انسجم مع الأفراد.

جونيور أجايي.. مهاجم نيجيري وصل إلى الأهلي بعد مفاوضات لم تطل، ليكمل ثنائي تكون في الصفاقسي بتونس وجاء ليفيد الأهلي في مصر.

البداية

بداية جونيور أجايي كانت مع نادي 36 ليونز النيجيري، حيث لعب معهم في فئات الناشئين، بجانب لعبه مع منتخب الشباب النيجيري.

مستوى أجايي مع منتخب الشباب لفت له الأنظار.. وهنا انضم لنادي الصفاقسي التونسي رغم امتلاكه لعروض أوروبية أخرى.

كيف يفضل أجايي عرض عربي من الدوري التونسي على الدوريات الأوروبية؟ هل ذلك لضمان اللعب؟ أم أنه انعدام ثقة في قدراته؟ حقيقة الأمر ليست كذلك أبدا.

الأمر وما فيه أن أجايي كان يعلم جيدا أن الأولمبياد ومنتخب نيجيريا سيكون هو بوابته نحو اللعب في نادي كبير أوروبيا، وليس اللعب في نادي أوروبي صغير.

صاحب الـ 19 عاما وقتها اشترط للانضمام لأي نادي، أن يسمح له بتمثيل منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة للأولمبياد.

قوانين الفيفا لا تجبر الأندية على إرسال لاعبيها لمنتخبتهم في أمم إفريقيا تحت 23 سنة

انتقل أجايي للصفاقسي، وكما اتفق معهم مسبقا، سمحوا له بالمشاركة في أمم إفريقيا.

شارك في البطولة بخمس مباريات كأساسي، سجل هدفين في مرمى مالي وحصل على لقب البطولة على حساب الجزائر في المباراة النهائية.

انضم جونيور أجايي إلى الصفاقسي التونسي في شهر يوليو من عام 2015، ورغم ذلك، فقد كانت أولى مبارياته مع الأبيض والأسود نهاية شهر سبتمبر.

الانتظار قرابة الشهرين قبل خوض المباراة الأولى قد يكون طبيعيا، لكن تكراره لاحقا سيدفعنا للتفكير في أمر أخر.

مع الصفاقسي لعب جونيور أجاييي 28 مباراة طوال الموسم، سجل فيهم 10 أهداف وصنع 7 أخرين، مع الوضع في الاعتبار بأنه لعب أغلب مباريات الموسم في مركز الجناح.

الأهلي

انضم جونيور أجايي للأهلي مطلع الموسم الجاري، لكنه غاب عن أول مباراتين في الدوري أمام الإسماعيلي والمقاولون العرب.

المباراة الأولى بقميص الأهلي كانت بتاريخ 28 سبتمبر 2016 أي بعد قرابة الشهرين من تاريخ انضمامه أيضا.

سبب تأخر ظهور أجايي

لماذا تأخر ظهور جونيور أجايي مع الأهلي؟ ولماذا تأخر ظهوره من قبل مع الصفاقسي التونسي؟ ولماذا يتألق بعد ظهوره الأول؟

مراسل FilGoal.com بالنادي الأهلي نقل ملاحظاته من مران الفريق الأحمر في بدايات أجايي.

أجايي لاعب هادئ وخجول جدا بطبعه، لا ينسجم سريعا في الأجواء.

في بدايته مع الأهلي كان حسام البدري يخصص له تدريبات منفردة عقب نهاية كل مران.

تدريب على التسديد وتدريبات على الكرات العرضية.. خمن كم كرة عرضية كان يسجلها في المرمى بين كل 10 كرات؟

لم يكن يسجل إلا نادرا جدا، الأمر الأغرب أنه لم يكن يصل للكرة بقدمه من الأساس.

كل ذلك بعث الشك في نفس الجهاز الفني للأهلي، من هذا اللاعب الذي لم أضمه من الأساس؟ هل هو صفقة فاشلة؟ تلك الأسئلة سرعان ما تبددت والسبب كان أجايي نفسه.

بعد شهرين من الانطواء تأقلم أجايي مع الفريق، الشاب الهادئ والخجول لم يعد منطويا الآن، بل أصبح يرقص ويغني مع سعد الدين سمير في الحافلة قبل وبعد المباريات.

التحول في طباع أجايي بمساعدة زملائه لم تؤثر عليه نفسيا فقط، فاللاعب الذي كان يفشل في الوصول للكرة من الأساس في المران، بات الآن ينفذ تعليمات المدرب بالحرف الواحد.

مراسل FilGoal.com في مران الأهلي يقول: "كان المدرب يمنحه التعليمات بأن يكون رأس حربة صريح في التقسيمة، فتجده مميزا في إنهاء الهجمات، وأحيانا كان يطلب منه أن يكون مهاجما “Target Man” فتجده ثابت القدمين يتسلم الكرة ويسلمها لزملائه بإتقان شديد".

حتى جاء هدفه في مرمى الزمالك بمباراة القمة.. الهدف لم يأت اعتباطا، بل هي جملة متفق عليها وتدرب عليها كثيرا مسبقا في التدريبات، وحين نزل جونيور أجايي شارك في تنفيذها بإتقان.

احتياج جونيور أجايي للتفاهم مع زملائه خارج الملعب قبل التألق داخله أمر يتسق مع شخصيته الهادئة، وذلك ما يؤكده تصريح باولو دوارتي مدربه السابق في الصفاقسي.

دوارتي قال في المؤتمر الصحفي بعد إحدى المباريات: "أجايي لاعب جيد لكنه بحاجة للتأقلم مع زملائه، يحتاج للثقة بالنفس كي يتوهج".

المباراة الأخيرة شهدت تسجيل جونيور أجايي هدفا للأهلي في مرمى الزمالك، وبشكل عام قد شارك اللاعب حتى الآن في 11 مباراة، سجل فيهم 5 أهداف ولم يصنع أي هدف.

هنا يبدو أن الجميع اتفق على تأخر بداية أجايي مع كل فريق حتى يدخل في الأجواء، ومع دخوله فعليك أن تحذره، لأنه سيطبق تعليمات مدربه.. ولن يرحم شباك فريقك.