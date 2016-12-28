فلافيو يحكي لـ في الجول - لماذا يفضل هدف "صنع في أنجولا" من بين سجله في القمة

5 أهداف سجلها الأنجولي فلافيو أمادو للأهلي ضد الزمالك، ليصبح أكثر لاعب أجنبي سجل في تاريخ مباريات القمة. لكن النجم الأنجولي يفضل هدفه الأخير لأسباب يحكي عنها لـFilGoal.com.

جماهير الأهلي لا تنسى الأهداف التي سجلها فلافيو، والأنجولي صاحب الرأس الذهبية زار شباك الزمالك 5 مرات.

قال فلافيو لـFilGoal.com: "سجلت 5 أهداف في الزمالك، قالوا لي بعد ذلك إن هذا هو الرقم القياسي لأي لاعب أجنبي في الدربي المصري وهذا يشعرني بالفخر بالتأكيد".

وأوضح "سجلت هدفين بالرأس في مباراة بالدوري في 2007 ثم سجلت هدفين في مباراتين بدوري الأبطال 2008، لكن هدفي الأخير يبقى الأكثر التصاقا بذاكرتي".

ويحكي "سجلت كثيرا في هذا الموسم من كرات عرضية لجيلبرتو وكان التفاهم بيننا كبيرا كالعادة".

وتابع "في قمة يناير 2009 مر الوقت والنتيجة سلبية، قبل النهاية بدقائق احتسبت لنا ركلة ركنية، فأشار لي جيلبرتو بإشارة فهمتها على الفور. انتظرت عرضيته وسجلت هدف الفوز برأسي وذهبت لأحتفل معه بحركة تلميع الحذاء".

فلافيو أضاف "بعدها بيومين جاء أحد الزملاء بورقة من صحيفة وأعطاها لي وهو يضحك. كان فيها صورتي وأنا أمسح الحذاء لجيلبرتو وفوقها عنوان كبير بالإنجليزية Made in Angola وقتها شعرنا بالفخر الشديد".

وأتم "لهذا أعتز بهذا الهدف بشدة، بالطبع كنت سعيدا ببقية أهدافي في الدربي لكن هذا الهدف يبقى في مكانة خاصة".