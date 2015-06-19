لعبة في الجول – ميدو يختار.. اللاعب الذي يحتاجه الزمالك من الأهلي

الجمعة، 19 يونيو 2015 - 16:49

كتب : وكالات

من اللاعب الذي يحتاجه الزمالك من فريق منافس؟ أجب على هذا السؤال لكن أولا فلتتعرف على تعليق أحمد حسام "ميدو" أو الرجل الملقب بالعالمي.

ميدو شارك في لعبة FilGoal.com، وهي أسئلة خفيفة يجيب عنها نجوم الكرة في مصر والعالم العربي.

وكان السؤال لميدو، عن لاعب يحتاجه الزمالك من فريق منافس؟

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وأجاب نجم أياكس وتوتنام وروما ومرسيليا الأسبق "رمضان صبحي من الأهلي طبعا".

ويقدم رمضان صبحي مستويات ممتازة رشحته للانضمام للمنتخب المصري الأول وهو لازال في الـ17 من عمره.

وكان ميدو قد اختار أحمد الكأس كلاعب يحتاجه الزمالك من المعتزلين.

ارشيف الزمالك الأهلي
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