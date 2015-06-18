لعبة في الجول – شادي محمد يجيب.. اللاعب الذي يحتاجه الأهلي من أوروبا؟ ميسي لن ينجح

لو بإمكان الأهلي التوقيع مع نجم عالمي واحد، من يكون؟ أجب على السؤال في التعليقات لكن أولا فلتتعرف على إجابة القائد السابق للفريق الأحمر شادي محمد.

محمد شاركنا لعبة FilGoal التي نطرح فيها أسئلة بسيطة على زوارنا وعلى نجوم الكرة في العالم العربي.

وأجاب شادي محمد على سؤال، من النجم الذي يحتاجه الأهلي من فريق عالمي؟ "كريستيانو رونالدو".

لماذا؟

قال شادي: "ليونيل ميسي لا يستطيع أن ينجح في تلك الملاعب التي يلعب عليها نجوم الكرة المصرية".

وتابع "إنها ملاعب لا تساعد موهبة ميسي. لا تجعلها تظهر. تحتاج لقوة كريستيانو رونالدو ربما".