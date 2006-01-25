تحدي المدربين.. هل تستطيع معرفة مدربي هذه المنتخبات؟
الأربعاء، 25 يناير 2006 - 12:04
كتب : FilGoal
من درب هذه المنتخبات؟
هيا شارك في اختبار في الجول
نرشح لكم
اختبر معلوماتك - هل تتذكر لقاء الأهلي وريال مدريد 2001 جيدا اختبر معلوماتك - هل شاهدت فوز الأهلي على سياتل جيدا؟ اختبر معلوماتك عن مدربي الدوري المصري هذا الموسم اختبر معلوماتك عن الأهلي في كأس العالم للأندية اختبر معلوماتك - هل تابعت كأس العالم 2022 جيدا؟ اختبر معلوماتك - هل شاهدت نهائي كأس العالم 2022 جيدا؟ اختبر معلوماتك - هل تابعت مشوار الأرجنتين في كأس العالم جيدا اختبر معلوماتك - هل تابعت مشوار فرنسا في كأس العالم جيدا