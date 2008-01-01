كابتن بالاك يقود تشيلسي لإسقاط فولام

الثلاثاء، 01 يناير 2008 - 17:32

كتب : أحمد سعيد

Ballack to stay at Chelsea

احتفل مايكل بالاك بحمل شارة قيادة تشيلسي بتسجيله هدفا من ركلة جزاء ساعد به فريقه على تخطي عقبة فولام بنتيجة 2-1 في الدوري الإنجليزي يوم الثلاثاء.

الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى 44 نقطة من 21 مباراة محتلا المركز الثالث، بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد وثلاث نقاط عن أرسنال.

ويلعب الفريقان في وقت لاحق من يوم الثلاثاء.

افتتح داني ميرفي التسجيل لفولام في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد عرقلة موريتز فولز داخل منطقة الجزاء.

وبدا عدم الرضا على وجه أفرام جرانت المدير الفني لتشيلسي بسبب احتساب ركلة الجزاء لصالح اللاعب الألماني.

وأوضحت الإعادة أن جو كول احتك بفولز دون قصد بعدما تخطى اللاعب الألماني جوليانو بيليتي ببراعة.

وتعادل تشيلسي في الدقيقة 53 بفضل ضربة رأس من سالومون كالو الذي وجه رأسية أليكس إلى داخل المرمى.

وانتزع بالاك النقاط الثلاث لتشيلسي في الدقيقة 62 حينما انبرى بنجاح لركلة جزاء حصل عليها بنفسه.

وارتدى قائد المنتخب الألماني شارة قيادة تشيلسي في المباراة التي شهدت غياب قائدي تشيلسي جون تيري وفرانك لامبارد.

ارشيف تشيلسي، بالاك، فولام
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