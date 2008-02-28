جوزيه: شادي محمد ساحر

أشاد البرتغالي مانويل جوزيه مدير الأهلي الفني بأداء مدافع الفريق الأحمر شادي محمد أمام حرس الحدود في المرحلة الـ18 من الدوري الممتاز، مؤكدا في الوقت ذاته مساندته التامة لعماد متعب الذي فشل مجددا في التهديف.

وقال جوزيه في المؤتمر الذي عقب المباراة إن شادي محمد أصبح مثل السحرة يمكنه فعل أي شيء بالكرة، متابعا "يمكنه إخراج أرنب من تحت قبعته بعد ذلك".

وسجل شادي هدف الأهلي الأول في المباراة بعدما تقدم من الخطوط الخلفية ومرر الكرة لأحمد صديق الذي أعادها للقائد المندفع من الخلف فوضعها برأسه في الشباك.

وانتهى اللقاء بفوز الأهلي بهدفين من دون رد ليتسع الفارق بين الفريق الأحمر وأقرب منافسيه إلى 14 نقطة.

وفي ذات الإطار، أكد جوزيه أن فقدان الثقة يعد السبب وراء تراجع مستوى متعب.

واستبدل متعب بأحمد بلال قبل نهاية المباراة بعشرين دقيقة، واتجه جوزيه لتحية مهاجم المنتخب.

وتابع جوزيه "ثقتي في متعب مطلقة، عدم إحرازه للأهداف في كأس الأمم هو سبب تراجع ثقته في ذاته، ولكن الوقت كفيل بمعالجة الأمر واسترجاع متعب الذي توج من قبل كهداف للدوري".