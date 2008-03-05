ميسي يغيب عن مباراة مصر والأرجنتين للإصابة

تأكد غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن لقاء مصر والأرجنتين الودي المقرر إقامته يوم 26 مارس الجاري بعدما تأكد غيابه عن الملاعب لمدة ستة أسابيع بداعي الإصابة.

وأعلن نادي برشلونة الإسباني أن مهاجمه الشاب سيغيب عن الملاعب لستة أسابيع بعد إصابته

بتمزق في عضلات الفخذ أثناء مباراة سيلتك الإسكتلندي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكان ميسي قد خرج من لقاء سيلتك بعد عشرين دقيقة من البداية بعدما تعرض للإصابة بتمزق في عضلات الفخذ.

ويلتقي المنتخب الأرجنتيني بكامل نجومه مع نظيره المصري في لقاء ودي على استاد القاهرة الدولي يوم 26 مارس الجاري.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد تلقى خطابا من نظيره الأرجنتيني يخبره بموعد وصوله إلى القاهرة يوم 24 مارس ويطلب التدريب على الملعب الذي ستقام عليه المباراة ثلاث مرات.

ويعقد المجلس القومي للرياضة والاتحاد المصري للكرة مؤتمرا صحفيا يوم الخميس للإعلان عن تفاصيل اللقاء.