فريدريتش إلى روما؟

أكد أرني فريدريتش مدافع نادي هيرتا برلين والمنتخب الألماني أنه قد ينتقل إلى نادي روما الإيطالي بدءا من الموسم القادم.

ونقلت مجلة بيلد عن فريدريتش يوم الإثنين قوله: "هناك عرض من روما، ولكني لا استطيع الحديث عنه في الوقت الحالي، فعقدي مع هيرتا مستمر حتى نهاية الموسم القادم".

وأشارت بيلد إلى وجود بند يسمح للمدافع الدولي ترك النادي في حالة عدم الحصول على 50 نقطة في الموسم الحالي مقابل مبلغ لم يتم الإفصاح عنه.

وجدد فريدريتش عقده مع هيرتا في ديسمبر 2006 مقابل ثلاثة ملايين يورو، بالإضافة إلى بند يسمح له بالرحيل عن الفريق في حالة عدم التأهل لكأس الاتحاد الأوروبي عن موسم 2006-2007، ودوري أبطال أوروبا عن موسم 2007-2008.

ويحتل فريق العاصمة الألمانية المركز الـ11 برصيد 31 نقطة في الدوري.