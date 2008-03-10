فريدريتش إلى روما؟

الإثنين، 10 مارس 2008 - 14:27

كتب : وكالات

Friedrich

أكد أرني فريدريتش مدافع نادي هيرتا برلين والمنتخب الألماني أنه قد ينتقل إلى نادي روما الإيطالي بدءا من الموسم القادم.

ونقلت مجلة بيلد عن فريدريتش يوم الإثنين قوله: "هناك عرض من روما، ولكني لا استطيع الحديث عنه في الوقت الحالي، فعقدي مع هيرتا مستمر حتى نهاية الموسم القادم".

وأشارت بيلد إلى وجود بند يسمح للمدافع الدولي ترك النادي في حالة عدم الحصول على 50 نقطة في الموسم الحالي مقابل مبلغ لم يتم الإفصاح عنه.

وجدد فريدريتش عقده مع هيرتا في ديسمبر 2006 مقابل ثلاثة ملايين يورو، بالإضافة إلى بند يسمح له بالرحيل عن الفريق في حالة عدم التأهل لكأس الاتحاد الأوروبي عن موسم 2006-2007، ودوري أبطال أوروبا عن موسم 2007-2008.

ويحتل فريق العاصمة الألمانية المركز الـ11 برصيد 31 نقطة في الدوري.

ارشيف فريدريتش ، روما ، هيرتا برلين
نرشح لكم
سكاي: مجموعة سيتي مهتمة بشراء باليرمو رئيس برشلونة يكشف قراره بعد أزمة تذاكر لقاء فرانكفورت مؤتمر جوارديولا: موقف دي بروين ووكر يتحدد غدا أمام ليفربول مؤتمر رانجنيك: محبط من أداء مانشستر يونايتد.. ولا أستطيع الحديث عن تين هاج ماركا: بنزيما وناتشو ينهيان مخاوف أنشيلوتي في مواجهة إشبيلية مؤتمر توخيل: لوكاكو جاهز لمواجهة كريستال بالاس.. ونشعر بالمرارة بعد هزيمة ريال مدريد رويترز: شركة بحرينية تبدأ "مفاوضات خاصة" لشراء ميلان بعد تيرني.. نهاية موسم توماس بارتي مع أرسنال
أخر الأخبار
كرة سلة - الزمالك ينقض على صدارة مجموعته في بطولة إفريقيا بالفوز على بترو دي لواندا 15 دقيقة | رياضات أخرى
طريق الأهلي – تعادل مثير بين وفاق سطيف والترجي 22 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
بعد ساعتين.. ميلان يستعيد الصدارة من إنتر بفوز أمام جنوى ساعة | الدوري الإيطالي
قمة إثارة الدوري المصري.. غزل المحلة يهزم الجونة في 10 دقائق نارية ساعة | الدوري المصري
بعد لقطة مثيرة للجدل.. فيوتشر يدمر سيراميكا كليوباترا بثلاثية جميلة ساعة | الدوري المصري
شامبيونشيب - كتيبة روني تؤجل الصعود.. ديربي كاونتي يهزم فولام 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
انتهت في طريق الأهلي – وفاق سطيف (0) – (0) الترجي.. تعادل سلبي في الذهاب 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
انتهت في كرة السلة - الزمالك (85) - (72) بترو دي لواندا.. الفوز الثالث 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف المدربين الذين طرح اتحاد الكرة أسماءهم لخلافة كيروش 2 تقييم محمد صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 3 الأكثر تأثيرا ورقم جديد.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي 4 مرتضى يدعو لاجتماع طارئ في الزمالك بعد ما حدث في نهائي كأس مصر لكرة اليد