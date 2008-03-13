وحدة "مصطفى" يتعادل مع الطائي

تعادل الوحدة الذي يضم حسن مصطفى مع الطائي بهدف لكل منهما مساء الخميس بملعب الطائي بمدينة حائل ضمن مباريات المرحلة الـ19 للدوري السعودي الممتاز.

تقدم الطائي بهدف مبكر سجله السنغالي أمادي سيسيه في الدقيقة الثانية، وتعادل الغاني أولي كواي جونيور لاعب الزمالك السابق للوحدة في الدقيقة 73.

وشارك مصطفى في التشكيلة الأساسية للوحدة ولعب في مركز لاعب الوسط المدافع.

التعادل رفع رصيد الوحدة إلى 26 نقطة في المركز السادس، بينما ارتفع رصيد الطائي إلى ثماني نقاط في المركز الحادي عشر وقبل الأخير وبات قريبا من الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

وضمن مباريات المرحلة ذاتها تعادل الوطني الذي يقوده المدرب المصري عبود الخضري مع مضيفه القادسية بهدف لكل منهما.

تقدم القادسية بهدف سجله يوسف السالم في الدقيقة 71، وبعدها بثلاث دقائق تعادل الوطني عن طريق عيسى أبو قدعة.

التعادل رفع رصيد الوطني إلى 21 نقطة في المركز التاسع ليبتعد تماما عن صراع الهبوط ويضمن البقاء في الدوري، بينما استمر القادسية قابعا في ذيل الجدول برصيد سبع نقاط فقط ليصبح على أعتاب الهبوط للدرجة الثانية.