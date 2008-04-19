ريال مدريد ينفي نيته التخلي عن فان نيستلروي

السبت، 19 أبريل 2008 - 20:36

كتب : أحمد عز الدين

نفت إدارة نادي ريال مدريد نيتها التخلي عن مهاجم الفريق رود فان نيسلتروي لصالح ميلان كما تردد مؤخرا عبر وسائل الإعلام الإسبانية والإيطالية.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن إدارة ريال مدريد تأكيدهم بقاء الهداف الهولندي في الموسم المقبل.

وكانت صحيفة "إلموندو ديبورتيفو" قد كشفت عن رغبة ريال في التخلص من فان نيسلتروي - 32 عاما - للتعاقد مع مهاجم أصغر سنا، مرشحة الفرنسي كريم بن زيمة والإيفواري ديديه دروجبا.

وأوضح النادي أن فان نيستلروي جدد تعاقده مع ريال مدريد هذا الموسم لعامين مقبلين وهو ما ينفي التقارير الصحفية.

وتابع "على من يرغب ضم فان نيستلروي دفع 150 مليون يورو الموجودة كشرط جزائي في عقده".

وتصدر فان نيستلروي قائمة هدافي الليجا في الموسم الماضي بتسجيله 25 هدف قاد بهم ريال مدريد لحصد لقب الدوري على حساب منافسه الدائم برشلونة.

ارشيف ريال مدريد
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