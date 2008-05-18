إبرا يحفظ درع الكالتشيو لإنتر

الأحد، 18 مايو 2008 - 17:56

كتب : أحمد عز الدين

Inter Milan won their third straight title

قاد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش فريقه إنتر ميلان للحفاظ على لقب الدوري الإيطالي بعد الفوز على بارما بهدفين نظيفين يوم الأحد في آخر جولات البطولة.

وظل إنتر متعادلا مع بارما سلبا حتى الدقيقة 55 التي شهدت نزول إبرا ليسجل هدفي التتويج في الدقيقتين 62 و78.

وأنهى إنتر المسابقة بـ85 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن روما صاحب المركز الثاني.

وحصد إنتر الدرع رقم 16 في تاريخه والثالث على التوالي بعد منافسة شرسة مع روما الذي سقط في فخ التعادل أمام كتانيا بهدف لكل فريق.

تقدم المونتنيجري ميركو فوتشينيتش لروما في الدقيقة الثامنة، واستقبلت شباك الذئاب هدف التعديل من خورخي أندريس في الدقيقة 85.

وتسبب فوز إنتر بالدوري في هبوط مضيفه بارما لدوري الدرجة الثانية برفقة إمبولي وليفورنو، فيما نجا كتانيا بسبب خسارة بارما.

وحصد أليساندرو ديل بييرو لقب الهداف برصيد 21 هدفا تفوق بهم على رفيقه الفرنسي ديفيد تريزيجيه الذي سجل 20 هدفا وهداف جنوه ماركو بوريللو بـ19 هدفا.

وتأهل إنتر وروما لمرحلة المجموعات من دوري الأبطال، فيما يتوجه يوفنتوس وفيورنتينا للتصفيات الأولية من البطولة.

ارشيف إنتر ميلان
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