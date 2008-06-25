أرشافين يضيف لمسة "برازيلية" على الدب الروسي

ربما لم يدرك المتابعون لانطلاقة المنتخب الروسي المتواضعة في كأس الأمم الأوروبية أن أحد أخطر أسلحة الهولندي جوس هيدينك يجلس بينهم بعيداً عن مقاعد البدلاء متابعاً هو أيضاً هزيمة فريقه القاسية على أيدي المنتخب الإسباني.

وظل أندري أرشافين يتابع فريقه وهو يفوز بصعوبة على حامل اللقب الذي ظهر في أضعف صوره خلال هذه البطولة وخرج منها دون أي رصيد من النقاط.

ولكن بحلول المباراة الثالثة خلع أرشافين عن نفسه زي المتابع ليظهر ومعه فريقاً روسياً جديداً زرع في عناصره التي سبق وظهرت في برودة ثلوج بلادها حماساً نارياً.

ومنذ الدقائق الأولى لمشاركة أرشافين في مباراة فريقه أمام المنتخب السويدي بدا المنتخب الروسي مختلفاً بشدة عن مبارتيه السابقتين، ممطراً مرمى الدولة الاسكندنافية بتسديديات قوية طوال اللقاء أسفرت عن هدفين حمل أحدهما بصمة اللاعب ذو الأعوام الـ27 في الدقيقة 50 من عمر المباراة.

وإن كان الإيقاف قد أجبر هيدينك على استبعاد اسم مهاجمه الزئبقي من قائمة الفريق في البداية ما أفقده "حساسية المباريات" على حد وصف المدير الفني الهولندي، فان الروسي الشاب أثبت أنه كان كل ما يحتاجه الفريق ليقدم عروضاً برازيلية الطابع أمام المنتخب السويدي الذي صعد على أكتافه لربع النهائي ثم الهولندي الذي أقصاه من دور الثمانية.

وساهم تألق أرشافين في الفوز الاستعراضي القوي الذي قدمه فريقه في مباراته أمام الطواحين بثلاثة أهداف مقابل هدف، مخالفاً كافة التوقعات التي رجحت فوز المنتخب الهولندي بعد عروضه الخيالية في الدور الأول وتصدره المستحق لـ"مجموعة الموت".

ولم يلتزم أرشافين بمركز محدد خلال مشاركاته في مباراتي فريقه، متنقلاً بين الجانبين الأيمن والأيسر وفي القلب، خاطفاً الكرات العرضية ثم يمرر ويهاجم مرمى الخصم بفاعلية وضعته ثانياً في قائمة هدافي المنتخب الروسي رغم أنه لم يشارك سوى في مبارتين.

وصفه هيدينك بأنه "لاعب يتمتع بسرعة في اتخاذ القرار، ما يجعله شديد الخطورة على مرمى المنافسين، يمكنه التحول لليسار أو لليمين ويعرف هدفه جيداً، فهو لاعب شديد الذكاء".

وعلى ما يبدو أن ثقة وذكاء أرشافين امتدا إلى رفاقه، فظهر لاعب الوسط قنسطنطين زيريانوف في كافة أرجاء الملعب، وتجددت الثقة في لمسات رومان بافليتشينكو التي هجرته لفترة دفعت هيدنيك للتهديد بابعاده عن قائمة الفريق خلال البطولة الأوروبية.

ويؤكد هيدنيك وجهة النظر نفسها ويقول: " يمكنك أن ترى أنه يحدث اختلافاً في الملعب، ليس لنفسه فقط باحرازه الأهداف، وإنما للفريق بأكمله في الملعب".

وبدا الفريق الروسي وكأنه تحول لفريق آخر يستطيع زعزعة أكثر الفرق المستقرة دفاعياً، ما أرجعه المدير الفني الهولندي لصاحب القميص رقم 10.

وقال هيدينك: "دفعنا به وسط مدافعي الفريق السويدي، وهو شديد الذكاء وتمكن بسهولة من تنفيذ هذه المهمة".

وأمدت الثقة التي جاء بها أرشافين المدير الفني بالقدرة على التركيز بصورة اكبر مع الخطوط الدفاعية للفريق ما قد يساعده على تخطي المنتخب الإسباني والصعود للمربع للمباراة النهائية.