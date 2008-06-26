يوفا يعتذر عن انقطاع البث التليفزيوني

الخميس، 26 يونيو 2008 - 15:47

كتب : شريف حسن

اليوفا اعتذر عما حدث في المباراة

اعتذر منظموا كأس الأمم الأوروبية يوم الخميس عن انقطاع البث لمدة 20 دقيقة من لقاء نصف النهائي بين ألمانيا وتركيا بسبب انقطاع الكهرباء في مركز البث الرئيسي بالنمسا.

وقال ألكسندر فورتوي مسئول البث الإعلامي باليوفا في مؤتمر صحفي إنه يعتذر عن انقطاع الصورة عن المشاهدين بسبب الظروف المناخية، ووعد المشاهدين بعدم تكرار هذه الحادثة مرة أخرى.

وانقطع البث عن العالم أجمع لمدة 20 دقيقة من أحداث الشوط الثاني من مباراة ألمانيا وتركيا بسبب الرياح القوية التي أثرت على مولدت الطاقة مما أدى إلى سقوط نظام البث وتغيير إشارته.

وأضاف فورتوي "بالأمس انقطعت ثلاث مولدات للطاقة بسبب العواصف في فيينا، مما أدى لتعطيل مركز البث الرئيسي".

وتابع "لقد تأثر النظام بالانقطاع المفاجئ في الكهرباء، ولكننا غيرنا النظام بالكامل لنضمن جودة البث في المباريات المقبلة".

ولم يتمكن المشاهدين حول العالم من متابعة الشوط الثاني كاملا باستثناء التليفزيون الأرضي السويسري الذي كان يستخدم سيارات بث منفصلة من داخل استاد بازل، وهو ما اعتمدت عليه قناة "تسد.دي.إف" الألمانية التي نقلت الصورة من التليفزيون السويسري.

ارشيف يوفا ، يورو 2008
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