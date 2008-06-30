يوفنتوس يضم كنازفيتش لمدة عام

الإثنين، 30 يونيو 2008 - 18:43

كتب : شريف حسن

ضم يوفنتوس الإيطالي المدافع الكرواتي داريو كنازفيتش مدافع ليفورنو على سبيل الإعارة لمدة عام بعد منافسة شرسة مع تورينو.

وذكرت صحيفة "كالتشيو إيطاليا" أن يوفنتوس نجح في الحصول على خدمات اللاعب لمدة عام مع إمكانية التعاقد معه بعد نهاية الإعارة مقابل مليوني يورو.

وكان المدافع الكرواتي الدولي على وشك الانتقال إلى تورينو بعدما اتفق مسؤولو الناديان على تفاصيل الصفقة، ولكن يوفنتوس تمكن من خطف كنازفيتش خلال 12 ساعة فقط.

وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس يقدم اللاعب لوسائل الإعلام يوم الثلاثاء.

وتألق كنازفيتش البالغ من العمر 26 عاما في كأس الأمم الأوروبية مع منتخب كرواتيا الذي ودع البطولة من الدور ربع النهائي أمام تركيا.

ارشيف يوفنتوس
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