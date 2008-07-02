الإسماعيلي يوافق على مطالب أنقرة للاستغناء عن سعيد

الأربعاء، 02 يوليه 2008 - 23:07

كتب : ياسر الشريف

أكد إبراهيم سعيد مدافع أنقرة جودجو التركي أن الإسماعيلي وافق على مبلغ 200 ألف دولار الذي طلبه النادي التركي للاستغناء عن اللاعب للدراويش.

وقال سعيد في تصريحات لـFilGoal.com يوم الأربعاء: "الإسماعيلي سيرسل خطابا يوم الخميس لأنقرة يبلغه بالموافقة على طلباته المادية".

وأضاف سعيد أن انتقاله للإسماعيلي سيكون لمدة ثلاث سنوات.

وكان أنقرة قد طالب بالحصول على 200 ألف دولار للاستغناء عن سعيد، فيما كان الإسماعيلي يرغب في تسديد 150 ألف دولار فقط.

وتابع سعيد "بعد ذلك سيتم الاتفاق على طريقة سداد المبلغ".

وكان الإسماعيلي قد سدد 50 ألف دولار كدفعة أولى من المبلغ للنادي التركي.

وأشار سعيد إلى أنه أنهى علاقته تماما بنادي أنقرة والاستغناء سيصل خلال أيام للانتظام مع الإسماعيلي في معسكر الفريق.

ارشيف الإسماعيلي، إبراهيم سعيد، أنقرة
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