ساوثجيت: نجني ثمار الصبر على شوقي

الأحد، 03 أغسطس 2008 - 11:31

كتب : أحمد سعيد

أكد جاريث ساوثجيت المدير الفني لميدلسبره أن الصبر على محمد شوقي بدأ يجني ثماره مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودخل شوقي التشكيل الأساسي لميدلسبره أمام كارلسلي الأربعاء الماضي وقدم أداء طيبا كفل له الاحتفاظ بموقعه حتى نهاية اللقاء الذي فاز به فريقه 2-1.

وقال ساوثجيت في تصريحات أبرزتها صحيفة "ذا إيفننج جازيت" إنه سعيد بالمستوى الذي قدمه لاعب الوسط المصري.

وأضاف "قدم مباراة قوية أمام كارلسلي وكان أمرا جيدا أن يلعب 90 دقيقة في هذه المباراة".

وانضم شوقي لميدلسبره الصيف الماضي ولكنه شارك في لقاء واحد في الدوري الإنجليزي.

وأوضح ساوثجيت "أدركنا (حينما تعاقدنا معه) احتياجه إلى بعض الوقت كي يتأقلم مع إيقاع كرة القدم هنا. ولكننا تحلينا بالصبر ونجني الآن فوائده".

ومن جانبها، قالت الصحيفة إن شوقي لديه فرصة كبيرة في انتزاع مكان أساسي في خط وسط ميدلسبره الموسم المقبل بعد رحيل لي كاترمول وعدم التوصل لاتفاق مع ريدنج بشأن لاعب الوسط جيمس هاربر.

ويتنافس شوقي مع جاري أونيل، والفرنسي ديديه ديجار وخوليو أركا على مركزي الارتكاز في منتصف ملعب ميدلسبره.

ارشيف شوقي، ميدلسبره، ساوثجيت
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